F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году

The Drive: истребители F-35 Lightning II могут получить новые двигатели уже в 2027 году

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут получить адаптивный двигатель уже в 2027 году, сообщает The Drive.

Ожидается, что используемые в настоящее время силовые агрегаты могут быть заменены на двигатели General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101, которые должны увеличить дальность полета самолета на 30 процентов. В частности, использование адаптивного силового агрегата увеличит дальность полета F-35A Lightning II (без воздушной дозаправки) с текущих 1350 миль (2175 километров) до 1800 миль (2897 километров).

Издание отмечает, что новый двигатель будет дороже существующего, однако потенциально позволит F-35 Lightning II эффективнее конкурировать с Китаем. Начало работ по реализации заявленных планов требует соответствующего финансирования, которое ожидается получить в рамках американского оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

Программа AETP стоимостью два миллиарда долларов, над которой работают в американских компаниях General Electric и United Technologies (в нее входит Pratt & Whitney), стартовала в 2016 году. В ее рамках предполагается создание демонстрационного образца двигателя нового поколения, отличающегося от предыдущих более высокой тягой и меньшим расходом топлива, обеспечивающими летательному аппарату большие дальность и скорость. Силовой агрегат XA101 предполагается разрабатывать посредством глубокой модернизации F135, который должен получить третий контур. Работы по AETP засекречены.