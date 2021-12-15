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ТАСС

Минобороны РФ поставило Уганде военную инженерную технику

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Девушка-танкистка армии Уганды
Девушка-танкистка армии Уганды.
Источник изображения: miliwoman.com

В ведомстве указали, что угандийская сторона планирует использовать данную технику для ремонта, восстановления и строительства дорог в труднодоступных районах страны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России поставило Республике Уганде военную инженерную технику, сообщили в ведомстве.

"Министерством обороны России осуществлена поставка продукции военного назначения в Республику Уганду в рамках оказания военно-технической помощи. Поставленное имущество включает в себя инженерную технику различного назначения", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что угандийская сторона планирует использовать данную технику для ремонта, восстановления и строительства дорог в труднодоступных районах страны, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Уганда - один из стратегических партнеров России в Центральной Африке, "поставка российской инженерной техники послужит очередным шагом в укреплении двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", отметили в министерстве.

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Страны
Россия
Уганда
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Минoбороны РФ
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