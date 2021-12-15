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РИА Новости

Президент Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о важности незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Об этом говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

"Российский лидер призвал французских партнеров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении", - также указывается в сообщении.

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