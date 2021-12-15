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РИА Новости

Источник в Германии назвал предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми

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Эмблема НАТО
Эмблема НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. В ФРГ сочли предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, так как данное требование нарушает право стран на самоопределение, такое мнение журналистам выразил источник в ведомстве канцлера ФРГ.

"Ряд требований, с которые выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности. Многое там, конечно, нельзя обсуждать", - заявил источник, добавив, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и "как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно".

"Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог... но не можем это делать через голову суверенных государств", - добавил источник.

Ранее в МИД РФ сообщили, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.

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Страны
Германия
Грузия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ОБСЕ
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