Создание пункта управления для беспилотника "Охотник" поручили компании "Кронштадт"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН -Компания "Кронштадт" сообщила во вторник, что создает наземный пункт управления для тяжелого беспилотника "Охотник".

"Компания "Кронштадт" по заказу компании "Сухой" создает для проекта "Охотник" наземный пункт управления", - сообщили в пресс-службе компании.

Там сообщили, что в перспективе планируется обеспечить управление с подобного командного пункта любыми беспилотными летательными аппаратами среднего и тяжелого классов.

"Программное обеспечение разработки специалистов "Кронштадт" уже сейчас способно решать эту задачу. Проект имеет перспективы расширения функциональных возможностей и повышения автоматизации", - сообщила компания.

"Охотник" - знаковый для нас проект. Это серьезный кредит доверия, который мы получили благодаря активным усилиям, результатам государственных совместных испытаний по проекту "Орион" и успешному применению наших комплексов в реальных условиях. Перед комплексом будут ставиться новые задачи, что предполагает глубокую модернизацию, под которую, в свою очередь, будут открываться новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", -заявил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков, чья слова привели в пресс-службе.

Во вторник на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца этой машины, впервые оснащенного плоским соплом. Второй летный экземпляр находится на стадии сборочного производства.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Как ожидается, "Охотник" пойдет в войска с 2024 года.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Кронштадт" разработала беспилотник "Орион" (в рамках программы "Иноходец"). Это первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.