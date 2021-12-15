Китай начал полномасштабное производство истребителей J-20

Китайским истребителям больше не потребуются российские авиадвигатели. Вчера, 13 декабря, портал globaltimes.cn сообщил о том, что корпорация Chengdu Aircraft Industrial Group объявила о полномасштабной серийной сборке истребителей J-20 после начала поставок китайских двигателей WS-10.

Китайскому ВПК долго не удавалось создать авиадвигатель достаточной мощности и надёжности. С 2010 года двигатели WS-10 начали устанавливать на двухдвигательные истребители Shenyang J-11 и J-16, тогда как для ряда других самолётов закупались российские АЛ-31Ф. Теперь Китай может отказаться от импортна двигателей для всех своих истребителей.

Истребитель J-20 Источник изображения: globaltimes.cn

Истребители Chengdu J-20 поступили на вооружение ВВС НОАК в 2017 году. Самолёт разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий, при этом вся техническая информация о нём засекречена. Первый полёт прототипа J-20 состоялся в 2011 году, официальная демонстрация — на авиашоу в Чжухае в 2016 году.