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Российская газета

Ударный беспилотник "Охотник" представили в новой версии

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Источник изображения: "Ростех"

Во вторник первый летный образец ударного беспилотника С-70 "Охотник" показали в новом облике - таким он пойдет в серию. Произошло это в Новосибирске на авиазаводе имени В. П. Чкалова в присутствии замминистра обороны Алексея Криворучко.

В авиации такие мероприятия называют "выкаткой". Новое изделие действительно выкатывает из ангара специальный тягач. Презентация ограничивается внешним осмотром. Заглядывать внутрь беспилотника никому не разрешают, о его борт бутылку шампанского не разбивают и памятные автографы на фюзеляже не оставляют. И все-таки это событие с большой буквы, давняя традиция всех самолетостроительных компаний.

"Выкатка беспилотника фиксирует завершение сборки изделия в целом. Оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", - объяснил суть церемонии замминистра обороны. По его словам, "Охотник" уже достаточно готов к серийному производству, и в течение полугода военное ведомство заключит контракт, опережающий массовую поставку таких беспилотников в войска. Ожидается, что туда они пойдут, начиная с 2024 года.

Чтобы не терять время, на авиазаводе в Новосибирске уже собирают второй "Охотник". Он тоже выполнен по схеме "летающее крыло" и с применением технологии "стелс", что снижает радиолокационную заметность ударного дрона. По данным Минобороны РФ, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн. Его длина - 14 метров, размах крыла - 19 метров. Максимальная скорость полета, по некоторым данным, под тысячу километров в час. Говорят, что дрон сможет не только пускать ракеты класса "воздух - воздух" и "воздух- поверхность", но и сбрасывать на цели авиабомбы. А еще взаимодействовать с другими беспилотниками, самолетами типа Су-57 и без команды оператора возвращаться на аэродром базирования.

Любопытно, что примерно такие же характеристики военные называли два с половиной года назад, когда впервые заговорили об ударном "Охотнике". Видео его полетов минобороны несколько раз размещало на своих страничках в соцсетях. Это был другой беспилотник? И нет, и да, говорят эксперты. И уточняют - представленный во вторник в Новосибирске аппарат правильно было бы рассматривать как вторую версию "Охотника". Усовершенствованный ударный дрон оснастили, в частности, новым двигателем с плоским реактивным соплом. За счет этого беспилотник стал еще менее заметным для радиолокационных станций.

Вот, что о других его преимуществах рассказал Алексей Криворучко. "Этот аппарат является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. В нем сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги", - объяснил замминистра обороны.

Он отметил, что выпускать беспилотники данного класса способны только страны с развитой авиапромышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки - от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний. А также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования. "Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно "собрать" из комплектующих изделий доступных на рынке как, скажем, ряд зарубежных аналогов", - подчеркнул Криворучко.


Юрий Гаврилов

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