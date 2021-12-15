В РФ разработали комплекс мониторинга линий электропередачи с помощью спутниковой связи

Комплекс включает спутниковый терминал, датчики, компьютер и солнечную панель

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс для мониторинга высоковольтных линий электропередачи разработан в России. Об этом сообщили ТАСС в АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос).

"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") совместно с ООО "Система" разработало программно-аппаратный комплекс мониторинга высоковольтных линий электропередачи "Гонец-Импульс", - отметили в компании.

Комплекс включает спутниковый терминал, датчики, компьютер и солнечную панель. Предполагается, что комплекс сможет осуществлять мониторинг линий, записывать данные, проводить их первичную обработку и передавать на сервер. Связь осуществляется при помощи спутникового канала связи "Гонец".

Технический директор ООО "Импульс" Илья Сторожев уточнил, что в случае возникновения аварийной ситуации комплекс будет отправлять аварийное сообщение на мобильной приложение. "В случае возникновения аварийной ситуации сообщение о ней автоматически отправляется на мобильное приложение аварийной бригады с конкретными координатами участка сети. Комплекс успешно протестирован, запатентован в России и выведен на российский рынок", - рассказал он.

В свою очередь гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков отметил, что предприятия Роскосмоса активно участвуют в различных сферах социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в повседневную деятельность.

Как уточнили в "Гонце", комплекс сможет собирать данные с различных датчиков, в том числе с датчиков короткого замыкания, угла наклона опоры, скорости и направления ветра, а также с видеокамер, тепловизоров, лазерных и электронных цифровых термометров. Абонентские терминалы могут быть использованы при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.