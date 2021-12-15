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Российская газета

Какое стрелковое оружие получил в этом году Центральный военный округ

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В этом году войска Центрального военного округа (ЦВО) получили более 25 тысяч современных единиц стрелкового оружия, сообщил во вторник командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Среди них автоматы АК-12, модернизированные образцы бесшумного вооружения "Вал" и "Винторез", снайперские винтовки различного калибра, новейшие автоматы "Корд" и крупнокалиберные пулеметы "Утес", - рассказал Лапин.

Он уточнил, что обновление парка вооружения прошло в подразделениях специального назначения, у снайперов, в миротворческом соединении округа и на 201-й российской военной базе в Таджикистане. Современные образцы там заменили автоматы, пулеметы и снайперские винтовки более ранних модификаций.

Взять, к примеру, автомат АК-12. Три года назад его приняли на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр - 5,45 мм, дальность прямого выстрела - 440 метров, скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой в два выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы.

По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы при ведении огня очередями. Также повысился запас живучести ствола, для производства которого используют новую технологию.

Напомним, что в конце августа нынешнего года Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы новых автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили тогда в ведомстве.

Вообще об этом автомате впервые широко заговорили около пяти лет назад, когда в Минобороны выбирали оружие для использования в боевой экипировке "Ратник". Тогда основным конкурентом нового автомата Калашникова был модернизированный АЕК-971 завода им. Дегтярева. После долгих колебаний заказчики остановились на ижевском АК-12. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина.

В бытность замминистра обороны Юрий Борисов (ныне он вице-премьер) говорил, что приоритет АК-12 главным образом состоит в его ценовой характеристике - новое изделие концерна "Калашников" обойдется ведомству всего лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы Калашникова. А еще АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
АК-74 "Калашников"
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