Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова

ЦАМТО, 14 декабря. В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на авиационном заводе имени В.П.Чкалова.

На предприятии ему показали выкатку первого летного образца беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 "Охотник", а также процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

"Выкатка БЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", – заявил заместитель главы военного ведомства.

"БЛА является высокоинтеллектуалной системой и способен решать широкий спектр задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. В БЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги", – добавил А.Криворучко.

"Производить БЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования. Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно собрать из комплектующих изделий доступных на рынке как, скажем, ряд зарубежных аналогов", – отметил А.Криворучко.

Замминистра также провел совещание с руководством ПАО "НАЗ имени В.П.Чкалова" и обсудил исполнение госконтрактов.

Справочно:

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 м, размах крыла – 19 м, взлетная масса – более 20 т. БЛА выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.