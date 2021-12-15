Кабмин утвердил создание военных учебных центров при восьми вузах

Студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики во время занятий на военной кафедре.

Центры появятся в Калининграде, Брянске, Кургане, Оренбурге, Москве, Якутске, Твери и Ханты-Мансийске

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при восьми федеральных вузах. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Такие центры появятся при Балтийском федеральном университете им. И. Канта, Брянском государственном инженерно-технологическом университете, Курганском государственном университете, Оренбургском государственном университете, РАНХиГС, Северо-Восточном федеральном университете им. М. К. Аммосова, Тверском государственном техническом университете и Югорском государственном университете.