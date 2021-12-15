Военный эксперт рассказал о возможностях беспилотника С-70 «Охотник»

БПЛА «Охотник» — это ключевая разработка в области беспилотной авиации для наших ВКС. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Эта машина будет играть роль легкого многофункционального истребителя. Она может вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника, патрулировать. Она выполнена так, чтобы могла решать задачи как самостоятельно, так и в составе смешанных формирований вместе с пилотируемыми аппаратами», — пояснил он.

Мураховский отметил, беспилотник изготовлен с элементами искусственного интеллекта, для него можно будет ставить общие задачи, которые дрон может выполнять самостоятельно. К примеру, по словам военного эксперта, «Охотники» могут стать передовым эшелоном подразделений и соединений оперативно-тактической авиации.

«Они будут нужны при вскрытии и подавлении ПВО, при ударах по войскам противника, которые хорошо прикрыты ПВО и истребителями противника. При таких операциях малозаметность и доработки, обеспечивающие ее, важны», — заключил он.

Ранее в этот день замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил о том, что на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка С-70 «Охотник». По его словам, она фиксирует завершение сборки. Образец полностью оснащен необходимым оборудованием и готовится отрабатывать свой первый вылет.

Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации. Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение Российской армии только с 2024 года.

В феврале летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал о характеристиках беспилотника С-70 «Охотник». Он отметил, что тяжелый ударный дрон способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.

Экспериментальный образец С-70 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.