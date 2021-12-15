Посол Келин: некоторые страны НАТО и Британия выступают против диалога по безопасности

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Члены НАТО из Восточной Европы, а также Великобритания будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Великобритания в этом вопросе также займет "одну из наиболее крайних позиций" о недопущении диалога по гарантиям безопасности с РФ.