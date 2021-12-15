Войти
РИА Новости

Посол Келин: некоторые страны НАТО и Британия выступают против диалога по безопасности

419
0
0
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Члены НАТО из Восточной Европы, а также Великобритания будут добиваться, чтобы с Москвой не было диалога по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Восточноевропейцы ... они будут без сомнения добиваться того, чтобы не было никакого разговора (по гарантиям безопасности - ред.) с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Великобритания в этом вопросе также займет "одну из наиболее крайних позиций" о недопущении диалога по гарантиям безопасности с РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
21.01.2021
TVP Info (Польша): Шредер может говорить вслух то, о чем другие шепчут
03.02.2020
Продолжение бедлама в украинском военном производстве
28.11.2019
The Telegraph (Великобритания): Турция "подпишет новый контракт о поставках ЗРК" с Россией, и это нанесет очередной удар по отношениям с США
28.11.2019
Верните кассетные боеприпасы: Британию предупредили о войне с РФ
20.04.2018
Ситуация в мире демонстрирует – призыв все еще актуален!
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео