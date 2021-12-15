Войти
Российская газета

Талибы возвращают в строй реактивные самолеты

441
0
0
Источник изображения: AlJazeera Channel / youtube.com

Представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пытаются реанимировать для своих вновь создаваемых Военно-воздушных сил находящиеся на хранении в аэропорту Кабула скоростные реактивные самолеты.

Как сообщают авторы известного блога Oryx, речь идет об учебно-тренировочных реактивных самолетах чехословацкого производства L-39C, которые Афганистан получил еще в конце 70-х годов. Всего было поставлено 26 самолетов. Они поступили на вооружение 393-го учебного авиаполка на авиабазе Мазари-Шариф на севере страны.

Эти крылатые машины имеют по одному узлу подвески под каждым крылом и могут нести блоки, предназначенные для запуска 57-мм неуправляемых ракет С-5, или бомбы различных типов массой до 250 кг.

Максимальная взлетная масса - 4700 кг. Скорость горизонтального полета - 760 км/ч. Практический потолок -11 500 м. Дальность - 1015 км.

Считается, что всего три таких крылатых машины уцелели после гражданской войны 90-х годов и американского вторжения.

Они прошли капитальный ремонт и несколько лет продолжали эксплуатироваться, но не для обучения пилотов, а для участия в различных торжественных мероприятиях, например военных парадах. Затем с начала 2010-х годов самолеты находились на хранении, и вот теперь их снова решено вернуть в строй.

Также ведутся по ремонту старых самолетов Ан-26, Ан-32. В свое время американцы пытались заменить их на C-27A Spartan, но из этой затеи ничего не вышло. Из-за несовершенства конструкции последних их вынуждены были списать. Предполагается, что L-39C и транспортники советского производства составят костяк новых ВВС Афганистана.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Словакия
США
Продукция
C-27J
SA 330
Ан-26
Ан-32
Похожие новости
25.08.2021
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
30.06.2021
Чем несет от «Морского бриза»
30.05.2011
Cessna выиграла тендер ВВС США на поставку самолетов в Афганистан
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
28.03.2008
МО Чехии начинает тендер для замены парка самолетов Ан-26
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео