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Российская газета

Переход подлодки США через океан назвали кошмаром

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Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Серьезно пострадавшая при столкновении с подводной горой в Южно-Китайском море атомная субмарина ВМС США Connecticut прибыла в Сан-Диего, преодолев 6200 морских миль. Каково это, плыть на подлодке с раскрытым корпусом и поврежденным оборудованием, выяснил The Drive.

Официально ВМС США переход не афишируют: исчезновение Connecticut из гавани Гуама было замечено по спутниковым снимкам, о прибытии корабля в Калифорнию стало известно благодаря кадру с портовой камеры наблюдения. Тем не менее ветеран подводных сил Аарон Амик рассказал изданию, как это могло быть.

- Я полагаю, они шли в надводном положении, в сопровождении как минимум одного вспомогательного судна со средней скоростью 10 узлов. Скорее всего, путешествие было выматывающим для экипажа, похожим на ночной кошмар. Подводную лодку на поверхности сильно качает, у восприимчивых людей это вызвало бы приступ морской болезни. При сильном волнении возникают проблемы с передвижением по отсекам и даже сном. У коек на подлодках есть вешалки для полотенец - мне в шторм приходилось держаться за нее рукой, чтобы не сбросило на палубу, - рассказал Амик.

Недостаток сна и постоянная усталость - плохие спутники офицеров и матросов. Скорее всего, график вахт был пересмотрен под новые реалии.

- Во время надводного перехода дежурства меняются. Скажем, не нужен офицер по водолазному делу. Наверняка были сокращены вахты акустиков - зачем они, если главная антенна гидролокатора сломана? Правда, у подлодок типа Seawolf она не единственная - есть сонары по бортам. Зато увеличилось количество наблюдателей за состоянием корабля - особенно в носовой части, пострадавшей при столкновении.

Особенно тяжело во время такого перехода должно быть верхнему вахтенному. Он стоит в открытой рубке, может выпасть за борт, а погода способна создать ему множество проблем: от теплового удара до переохлаждения. В этих случаях на мостике вместе с вахтенным дежурит как минимум один офицер, а в сложных ситуациях - и связист для оперативных переговоров с отсеками.

- Питание в такой ситуации скудное. Если коки не могут использовать гриль, обычное подается мясное ассорти: нарезанные ломти мяса, сыра и хлеба. Это очень тяжелое и рискованное путешествие, похожее на ночной кошмар. Хорошо, что закончилось оно благополучно.

Антон Валагин

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Страны
Китай
США
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