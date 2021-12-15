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WarSpot

Камбоджа объявила «войну» американскому оружию

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Источник изображения: warspot.ru

Камбоджа официально отказалась от американского оружия. Вчера, 13 декабря, портал straitstimes.com сообщил о том, что камбоджийский премьер-министр Хун Сен приказал военным уничтожить всё имеющееся в стране американское вооружение или же отправить его на хранение.

«Я приказываю всем армейским подразделениям немедленно проверить оружие и военное снаряжение, которое в настоящее время есть в Камбодже. Мы должны отозвать всё американское оружие и военное снаряжение, если оно есть, — поместить их на склады или уничтожить», — заявил Хун Сен.

Совместные учения ВС Китая и Камбоджи

Источник изображения: armyrecognition.com

Это заявление было сделано после того, как на прошлой неделе США ввели эмбарго на поставки оружия в Камбоджу. Своё решение американцы аргументировали нарушением прав человека и коррупцией в этой стране, а также «действиями Китая в Камбодже». В частности, США подозревают, что Камбоджа готовит к передаче Китаю инфраструктуру на военной базе Реам, построенную частично на американские деньги и предназначавшуюся для учений ВС США.

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Страны
Камбоджа
Китай
США
Проекты
Военные учения
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