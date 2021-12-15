Huntington Ingalls Industries приступила к строительству эсминца УРО (DDG-131) "Джордж Нил" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 14 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии резки первой стали для эсминца УРО (DDG-131) "Джордж Нил" (George M. Neal) класса "Арли Берк".

Эсминец будет построен в версии "Флай-3" (Flight III). Корабли данной версии будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны. Так, DDG-131 будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), который заменит РЛС SPY-1, установленную на эсминцах класса "Арли Берк" предыдущих модификаций.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 33 эсминца класса "Арли Берк". Последним 30 ноября 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший".

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находятся еще несколько кораблей серии: "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) в конфигурации Флай-2A, а также "Джек Лукас" (DDG-125), "Тед Стивенс" (DDG-128) и "Иеремия Дентон" (DDG-129) в конфигурации Флай-3.