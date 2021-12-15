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ТАСС

Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"

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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

По словам военного летчика Владимира Попова, такая форма сопла, в частности, уменьшит заметность самолета в оптическом диапазоне

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 "Охотник", скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя 5-го поколения Су-57. Такое мнение высказал ТАСС заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

"На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять", - сообщил он, комментируя выкатку 14 декабря первого летного образца "Охотника" на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.

По его словам, модифицированный двигатель, возможно, и будет предусматривать плоское сопло. "Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию", - подчеркнул он.

"На истребителе оно должно будет расширять и сужать свою пропускную способность", - отметил Попов, добавив, что технология плоского сопла является, безусловно, прорывной в современном авиастроении.

Снижение уязвимости

Военный летчик отметил тот факт, что новое сопло "Охотника" существенно снизит его уязвимость для тепловых головок самонаведения ракет противника. "Смысл плоского сопла заключается в том, чтобы уменьшить свечение в инфракрасном диапазоне выхлопной струи газов из двигателя. Инфракрасное свечение этой струи дает возможность прицеливаться по беспилотнику средствам ПВО с ТГС [тепловые головки самонаведения]", - сообщил Попов.

"Набегающий поток воздуха как бы сжимает и размывает выходящие из сопла газы. Нет большого факела - в этом и заключается невидимость струи выходящих газов из двигателя. Именно этот факел в основном и "привлекает" тепловые ракеты самонаведения, будь то воздух - воздух, будь то поверхность - воздух", - объяснил он.

Как отметил заслуженный военный летчик, такая форма сопла также уменьшает заметность самолета и в оптическом диапазоне.

Незаметность для радаров

Генерал-майор пояснил, что благодаря новому соплу изменилась и форма фюзеляжа БЛА, что сделало его еще менее заметным для радиолокаторов.

"Снижение радиолокационной заметности самолета из-за установки плоского сопла также имеет место быть. Отражающая радиолучи поверхность уменьшается в том числе и потому, что нет резких переходов в конструкции самолета. Он же теперь почти плоским сделан", - сказал он.

По словам Попова, теперь фюзеляж беспилотника практически выглядит, как одно крыло. "Если вспомнить первую версию "Охотника", то там двигатель явно выделялся, а теперь нет. Теперь переходы плавные, и, как следствие, отражающая поверхность уменьшена, а рассеивание лучей радиолокаторов увеличено", - сообщил он.

Новейший "Охотник" и Су-57

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57.

Выступая перед журналистами во время выкатки версии БЛА С-70 с плоским соплом, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что серийный контракт на его поставку будет заключен уже в течение полугода. По его словам, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. В госкорпорации "Ростех" также отметили, что для "Охотника" создается новый наземный пункт управления.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Как ранее сообщали ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех), новейший беспилотник "Охотник" будет обладать способностью летать в связке с истребителями пятого поколения Су-57. По информации корпорации, БЛА будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем. Также ТАСС сообщал, что летчик истребителя Су-57 сможет одновременно координировать действия четырех тяжелых ударных "Охотников", а управление группой беспилотников, скорее всего, будет осуществляться из новой специальной двухместной версии Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
15.12.2021 08:37
Бесфорсажное, нерегулируемое сопло, без УВТ на Су-57....
0
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