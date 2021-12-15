Военный обозреватель оценил выкатку первого летного БПЛА «Охотник»

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 говорит о том, что авиастроители РФ достигли серьезных успехов в программе «Охотник». Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

«В настоящее время в России уже есть один летающий экземпляр беспилотника С-70 «Охотник». Эта машина активно участвует в испытаниях, в том числе и совместно с истребителем Су-57», — отметил он.

При этом, по словам Рамма, по большему счету, это не полноценная боевая машина, а лишь демонстратор. Он позволяет проверить в целом концепцию мощного ударного беспилотника, а также отдельные технические решения. К тому же до недавнего времени были сомнения, что такой амбициозный проект удастся реализовать, добавил он.

«Но вот выкатка обновленной версии С-70 говорит о том, что российские авиастроители достигли серьезных успехов в программе «Охотник». Новая версия дрона получила плоское, незаметное для радиолокаторов сопло. Также, по всей видимости, серьезно изменен состав бортового оборудования. Поэтому можно утверждать, что уже в скором времени российские Воздушно-космические силы получат полноценный ударный-беспилотник разведчик», — заключил военный обозреватель.

Ранее в этот день замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил о том, что на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка С-70 «Охотник». По его словам, она фиксирует завершение сборки. Образец полностью оснащен необходимым оборудованием и готовится отрабатывать свой первый вылет.

Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации. Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение Российской армии только с 2024 года.

В феврале летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал о характеристиках беспилотника С-70 «Охотник». Он отметил, что тяжелый ударный дрон способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.

Экспериментальный образец С-70 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.