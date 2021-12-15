ВС Сербии приобретут дополнительно около 30 военных вертолетов

ЦАМТО, 14 декабря. Как уже сообщалось, в минувшие выходные президент Сербии Александр Вучич посетил ряд военных объектов на территории страны, где встретился с командованием Вооруженных сил и руководством предприятий сербской оборонной промышленности.

Президент ознакомился с новой техникой, принятой в последнее время на вооружение ВС Сербии, и сделал ряд заявлений о планах на ближайшую перспективу. Так, выступая на одном из мероприятий, А.Вучич заявил, что в ближайшие два года Сербия намерена дополнительно закупить около 30 военных вертолетов. В частности, ВС Сербии приобретут 11 новых вертолетов H-145 производства Airbus Helicopters, четыре вертолета Ми-35 и три вертолета Ми-17, а также 11 бывших в эксплуатации Ми-35. Как заявлено, последние планируется приобрести у одной из стран Европейского Союза.

По заявлению президента, до конца 2021 года в Сербию из России должна быть доставлена партия противотанковых комплексов "Корнет", которые значительно усилят СВ страны.

Кроме того, планируется, что в первом квартале 2022 года правительство Сербии инвестирует 145 млн. евро (163,4 млн. долл.) в развитие и модернизацию оборонной промышленности страны. Эти средства будут использованы для закупки новой техники и оборудования, а также модернизации имеющейся.

По словам А.Вучича, в течение следующих пяти лет стоимость контрактов, заключенных ВС Сербии с предприятиями национальной оборонной промышленности на поставку техники, вооружения, оборудования и т.д., превысит 1,25 млрд. евро (1,41 млрд. долл.).

Примечание:

По оценке ЦАМТО, наиболее вероятно, что бывшие в эксплуатации вертолеты будут приобретены на Кипре. В августе 2021 года СМИ сообщили о планах властей Кипра продать 11 имеющихся Ми-35П и ведущихся по этому вопросу переговорах с Сербией. В апреле сербская делегация во главе с помощником министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем посетила авиабазу "Андреас Папандреу" для оценки технического состояния Ми-35П.

Кипр приобрел 12 вертолетов Ми-35П в 2001 году. Один из них потерпел крушение в 2006 году. По имеющейся информации, вертолеты дважды проходили ремонт в России и в настоящее время пригодны к эксплуатации.