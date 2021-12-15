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ЦАМТО

ВС Сербии приобретут дополнительно около 30 военных вертолетов

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Вертолет Airbus Helicopters Н145М
Министр обороны Сербии Александр Вулин во время демонстрационного полета на первом полученном ВВС Сербии многоцелевом вертолете Airbus Helicopters Н145М (бортовой номер "14501", серийный номер 20231, временная германская регистрация D-HADD). Дунауверт (Германия), 22.11.2018.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 14 декабря. Как уже сообщалось, в минувшие выходные президент Сербии Александр Вучич посетил ряд военных объектов на территории страны, где встретился с командованием Вооруженных сил и руководством предприятий сербской оборонной промышленности.

Президент ознакомился с новой техникой, принятой в последнее время на вооружение ВС Сербии, и сделал ряд заявлений о планах на ближайшую перспективу. Так, выступая на одном из мероприятий, А.Вучич заявил, что в ближайшие два года Сербия намерена дополнительно закупить около 30 военных вертолетов. В частности, ВС Сербии приобретут 11 новых вертолетов H-145 производства Airbus Helicopters, четыре вертолета Ми-35 и три вертолета Ми-17, а также 11 бывших в эксплуатации Ми-35. Как заявлено, последние планируется приобрести у одной из стран Европейского Союза.

По заявлению президента, до конца 2021 года в Сербию из России должна быть доставлена партия противотанковых комплексов "Корнет", которые значительно усилят СВ страны.

Кроме того, планируется, что в первом квартале 2022 года правительство Сербии инвестирует 145 млн. евро (163,4 млн. долл.) в развитие и модернизацию оборонной промышленности страны. Эти средства будут использованы для закупки новой техники и оборудования, а также модернизации имеющейся.

По словам А.Вучича, в течение следующих пяти лет стоимость контрактов, заключенных ВС Сербии с предприятиями национальной оборонной промышленности на поставку техники, вооружения, оборудования и т.д., превысит 1,25 млрд. евро (1,41 млрд. долл.).

Примечание:

По оценке ЦАМТО, наиболее вероятно, что бывшие в эксплуатации вертолеты будут приобретены на Кипре. В августе 2021 года СМИ сообщили о планах властей Кипра продать 11 имеющихся Ми-35П и ведущихся по этому вопросу переговорах с Сербией. В апреле сербская делегация во главе с помощником министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем посетила авиабазу "Андреас Папандреу" для оценки технического состояния Ми-35П.

Кипр приобрел 12 вертолетов Ми-35П в 2001 году. Один из них потерпел крушение в 2006 году. По имеющейся информации, вертолеты дважды проходили ремонт в России и в настоящее время пригодны к эксплуатации.

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