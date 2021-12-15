МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии

ЦАМТО, 14 декабря. МНО Румынии направило в парламент страны запрос о выделении средств в сумме 454 млн. евро на закупку 32 истребителей F-16 из состава ВВС Норвегии.

Как указано в запросе МНО Румынии в парламент, попавшем в распоряжение СМИ, в целях продолжения поэтапных закупок самолетов F-16 из состава ВС стран-членов НАТО, в 2019 году соответствующие запросы об информации были отправлены правительствам Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Греции. Запрос предусматривал закупку от 16 до 32 самолетов.

Исходя из результатов анализа ответов, единственным решением, которое возможно в настоящее время, была признана покупка 32 самолетов F-16 в конфигурации M6.5.2 (превосходит конфигурацию имеющихся в составе ВВС Румынии самолетов) из состава ВВС Норвегии в пакете с оборудованием, логистической поддержкой и обучением.

Стоимость самих самолетов оценивается в 354 млн. евро, логистической поддержки и поставки из США специального оборудования для модернизации – 100 млн. евро.

Несмотря на то, что срок эксплуатации истребителей ВВС Норвегии составляет около 50 лет, они более эффективны, чем 17 самолетов F-16, полученных ВВС Румынии в течение 2016-2021 гг. из состава ВВС Португалии. Перед передачей экс-португальские F-16 были модернизированы к конфигурации M.5.2R. Норвежские самолеты в конфигурации M6.5.2, в частности, обеспечивают пуск УАБ семейства JDAM и УР AIM-120D AMRAAM.

Капитальным ремонтом закупаемых самолетов и обслуживанием двигателей будет заниматься румынская компания Aerostar Bacau.

ВВС Норвегии поэтапно снимают имеющиеся F-16 с вооружения в рамках закупки истребителей F-35A "Лайтнинг-2". На текущий момент в строю остаются около 50 F-16A/B из 72 ед., приобретенных в 1975 году.

В конце ноября Министерство обороны Норвегии заключило соглашение о продаже до 12 истребителей F-16 с американской компанией Draken International.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МО Румынии с одобрения США подписало контракт на поставку первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии для замены устаревших МиГ-21. Соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года.

В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Первая пара самолетов прибыла в Румынию в августе 2020 года, пятая машина – в марте 2021 года.