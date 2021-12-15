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Эмираты охладели к «Гагаринскому старту»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Казахстан и Россия провели все внутригосударственные процедуры по проекту модернизации «Гагаринского старта», однако в ОАЭ затягивают процесс, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Казахстан и Россия провели все внутригосударственные процедуры (по модернизации Гагаринского старта), сейчас все документы находятся в Эмиратах - в третье стороне, они двигаются, но, если честно, медленно. Мы договорились (Казахстан и Россия), что еще раз мы выразим обеспокоенность эмиратской стороне и, если до марта месяца подвижек не будет, мы параллельно начнем искать другие варианты реализации проекта», - сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства.

По его словам, Казахстан и Россия предпринимают меры, чтобы поторопить ОАЭ в реализации проекта.

«Если они вдруг будут отказываться или затягивать, мы однозначно будем принимать другие решения, у нас они есть в запасе, но мы пока их озвучить не имеем права», - пояснил он. 

На вопрос агентства «Интерфакс-Казахстан» о возможных причинах затягивания реализации проекта со стороны ОАЭ он подчеркнул, что договоренности по «Гагаринскому старту» осуществлялись с предыдущим руководством космического агентства. 

«Сейчас у них произошла смена и новое руководство вникает в проект, они (пересматривают условия, пересчитывают возврат денег в связи с тем, что космическая отрасль становится динамично развивающейся, и они говорят, что нам еще раз нужно посмотреть на расценки на мировом рынке и так далее. Но мы ждать долгое время не можем, нам надо быстрее принимать решение», - подытожил Мусин. 

В ноябре сообщалось, что представители космических агентств России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана подписали совместное заявление о намерениях по модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур. Документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома Байконур - места, с которого состоялся первый полет человека в космос, говорит Интерфакс.

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Казахстан
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Проекты
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