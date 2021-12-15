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Военно-промышленный курьер

Меркель отказала Зеленскому снять «блокаду» на поставку оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

В блокировке поставок Киеву оружия Германию ранее обвинял министр обороны Украины Алексей Резников.

Источники Bild рассказали, что Германия не раз накладывало вето на продажу вооружений Киеву по линии НАТО.

Летом 2021 года Ангела Меркель, тогда еще занимавшая пост канцлера Германии, лично заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин не прекратит «блокаду» продажи Киеву оружия по линии НАТО, пишет Bild со ссылкой на источники.

«Это исключено», — заявила Меркель в ответ на соответствующий вопрос, по данным присутствовавшего на встрече источника.

Министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном интервью газете Financial Times заявил, что Германия блокирует поставки стране вооружений через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Из-за этого Украине придется приобретать оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией. 

Резников выразил обеспокоенность тем, что так Украина может не успеть получить необходимое оружие до предполагаемого вторжения России, пишет РБК.

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