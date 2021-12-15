"Кочующие" минометы 2С12 "Сани" уничтожили условного противника на учениях в Сибири

НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Тактику "кочующих" минометов на основе сирийского боевого опыта отработали военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений на полигоне Юргинский в Кемеровской области, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

Минометчикам предстояло нанести внезапный удар по бронетехнике, живой силе и позициям условного противника. Для нанесения удара по целям применялись минометные комплексы 2С12 "Сани".

"Особенность применения тактики "кочующих" минометов заключается в возможности расчетов максимально быстро менять позиции. Минометы устанавливаются в кузове автомобиля, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения по противнику. Мина еще находится в воздухе, а автомобиль уже меняет местоположение. Условному противнику фактически невозможно вычислить и уничтожить атакующие позиции", - говорится в сообщении.

Минометные расчеты за короткий промежуток времени поразили около 80 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до 2000 метров. Поиск целей и корректировку огня осуществляли при помощи современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" и комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

"Данная тактика применяется в процессе боевой подготовки всеми артиллерийскими подразделениями объединения, на основе полученного сирийского боевого опыта", - отметили в ЦВО.

Привлекались более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.