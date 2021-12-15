Силы ВМФ России контролируют действия французского фрегата в Черном море

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной РФ.

Сенсационным такое известие не назовешь. Черноморский регион боевые корабли стран НАТО посещают с завидной регулярностью со времен крымской весны. Это своего рода "особое послание" в альянсе называют ответом на якобы имеющее место наращивание военных сил России вблизи границ с Украиной. А еще в Брюсселе утверждают, что эти рейды "способствуют стабильности и безопасности в регионе". Лукавость подобных высказываний очевидна. Тем более, что в чужие воды хотят главным образом боевые корабли нечерноморских государств.

К примеру, Вашингтон, можно сказать, поставил ротацию своих ВМС в этом регионе на поток. Эсминцы "Портер", "Рузвельт", "Росс" и "Дональд Кук", флагман 6-го флота США "Маунт Юнити", фрегат "Тэйлор", ракетный крейсер "Велла Галф" - вот далеко не полный перечень кораблей США, заходивших в Черное море в последние годы.

От американцев стараются не отставать их партнеры по НАТО, в том числе Великобритания и Франция. На языке флотоводцев такие походы дипломатично называются демонстрацией военно-морского флага. Эксперты по международной безопасности высказываются более откровенно: США и их союзники вновь и вновь пытаются оказать психологическое давление на нашу страну. А заодно провести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российского побережья.

Париж в этом вопросе в декабре заметно активизировался. Причем свое военное присутствие в черноморском регионе он демонстрирует как в акватории, так и в небе. Достаточно вспомнить, что на прошлой неделе французские самолеты дважды появлялись в воздушном пространстве неподалеку от российской границы. В начале декабря наши средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря тактические истребители "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции. Они шли вместе с самолетом-разведчиком CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС Соединенных Штатов. Для опознавания и сопровождения чужих бортов в небо пришлось поднимать дежурные истребители Су-27.

Казалось бы, ничего особенного не случилось. Однако обращает на себя внимание такой факт. Тактические истребители "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции появлялись в этих местах накануне, и для их сопровождения тоже пришлось поднимать в небо российские истребители.

Нервы у наших летчиков и моряков крепкие. На провокации они не поддаются. Но готовы, если понадобится, применить силу в случае угрозы пересечения самолетами или кораблями НАТО российских границ. Защиту полуострова, в том числе, обеспечивают береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Очень серьезную силу представляют современные малые ракетные корабли с ударным комплексом "Калибр - НК", новейшие фрегаты и подлодки проекта 636.3. Да и флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва", прошедший в прошлом году модернизацию, мгновенно отреагирует на любую провокацию натовцев.

Этот крейсер не зря прозвали на Западе "убийцей авианосцев". 16 противокорабельных комплексов "Вулкан" способны пустить на дно не то что одиночную цель, а целую группу кораблей.

Юрий Гаврилов