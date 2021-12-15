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ТАСС

"Уралтрансмаш" завершил модернизацию самоходных гаубиц "Малка" для Минобороны

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Самоходная пушка 2С7М «Малка»
Самоходная пушка 2С7М «Малка».
Источник изображения: iz.ru

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, работы, в частности, позволили улучшить характеристики военной техники в части управления шасси, сократить время подготовки к открытию огня, повысить точность привязки самоходной пушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) завершил модернизацию для российской армии 203-миллиметровых самоходных гаубиц "Малка", которые являются одними из самых мощных орудий своего класса в мире. Военная техника поставлена в Минобороны РФ, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"АО "Уралтрансмаш" в рамках выполнения гособоронзаказа завершило поставку 203-миллиметровых самоходных пушек 2С7М "Малка" для Минобороны РФ после капитального ремонта с глубокой модернизацией", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, проведенные работы по модернизации позволили улучшить характеристики военной техники в части управления шасси, сократить время подготовки к открытию огня за счет обеспечения современными средствами связи, повысить точность привязки самоходной пушки за счет цифровой аппаратуры управления наведением и огнем, а также провести полное импортозамещение комплектующих.

"Малка" является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных пушек в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

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Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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