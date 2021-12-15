Войти
WarSpot

Австралия будет производить южнокорейскую самоходную артиллерию

387
0
0

Австралия будет производить южнокорейские гаубицы K9 Thunder. Вчера, 13 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Австралии и Южной Кореи объявили о подписании контракта стоимостью порядка $730 млн.

В рамках первого этапа программы Land 8116 австралийская армия получит 30 САУ и 15 вспомогательных машин. Производство будет вестись на предприятии Hanwha Defense Australia. Поставки самоходок запланированы на период с 2025 по 2027 год.

САУ K9 Thunder

Источник изображения: defensenews.com

Именно локализацией производства обусловлена столь высокая стоимость контракта. В дальнейшем Минобороны Австралии планирует расширить объёмы закупок (второй этап программы Land 8116), а также самостоятельно проводить модернизацию САУ.

Кроме того, ВС Австралии получат особую версию K9 Thunder — она получит название AS9 Huntsman. Австралийская модификация будет отличаться от южнокорейского варианта усиленным бронированием, наличием вспомогательных систем и высоким уровнем автоматизации.

K9 Thunder — 155-мм самоходная артиллерийская установка. Разработку новой САУ Минобороны Южной Кореи заказало компании Samsung Techwin в 1989 году, а спустя десять лет первая K9 Thunder поступила на службу. Установка может с высокой точностью поражать цели с расстояния свыше 40 км, а при использовании «умных» снарядов Excalibur — с дистанции свыше 50 км. В 2016 году было объявлено о планах существенно модернизировать K9 Thunder — полностью роботизировать её башню, уменьшив численность экипажа с пяти до двух человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
M982 Excalibur
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
Робот
Похожие новости
09.12.2019
Норвегия получила первые 155-мм САУ К9 южнокорейской сборки
12.03.2019
Сборка первых южнокорейских самоходных гаубиц К9 для норвежской армии
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
22.12.2017
Норвегия вооружится южнокорейским "Громом"
07.07.2016
Финляндия заменит советские гаубицы "Гвоздика" на корейские K9 Thunder
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео