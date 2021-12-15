Австралия будет производить южнокорейскую самоходную артиллерию

Австралия будет производить южнокорейские гаубицы K9 Thunder. Вчера, 13 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Австралии и Южной Кореи объявили о подписании контракта стоимостью порядка $730 млн.

В рамках первого этапа программы Land 8116 австралийская армия получит 30 САУ и 15 вспомогательных машин. Производство будет вестись на предприятии Hanwha Defense Australia. Поставки самоходок запланированы на период с 2025 по 2027 год.

САУ K9 Thunder Источник изображения: defensenews.com

Именно локализацией производства обусловлена столь высокая стоимость контракта. В дальнейшем Минобороны Австралии планирует расширить объёмы закупок (второй этап программы Land 8116), а также самостоятельно проводить модернизацию САУ.

Кроме того, ВС Австралии получат особую версию K9 Thunder — она получит название AS9 Huntsman. Австралийская модификация будет отличаться от южнокорейского варианта усиленным бронированием, наличием вспомогательных систем и высоким уровнем автоматизации.

K9 Thunder — 155-мм самоходная артиллерийская установка. Разработку новой САУ Минобороны Южной Кореи заказало компании Samsung Techwin в 1989 году, а спустя десять лет первая K9 Thunder поступила на службу. Установка может с высокой точностью поражать цели с расстояния свыше 40 км, а при использовании «умных» снарядов Excalibur — с дистанции свыше 50 км. В 2016 году было объявлено о планах существенно модернизировать K9 Thunder — полностью роботизировать её башню, уменьшив численность экипажа с пяти до двух человек.