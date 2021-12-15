Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта

Впервые появилась фотография макета российского 82-мм перспективного самоходного миномёта, базирующегося на защищенном автомобиле К-63968 «Тайфун-К». Первая фотография опубликована телеграмм-каналом «Милитарист».

Макет 82-мм перспективного самоходного миномёта, базирующегося на защищенном автомобиле К-63968 «Тайфун-К». Источник: Телеграмм-канал «Милитарист»

Предполагается, что основное вооружение модуля — это 82-мм миномёт, устанавливаемый на десантный самоходный миномёт «Дрок». Модуль с миномётом немного отличается от принятого на вооружение российской армии «Дрока» отсутствием мортир с дымовыми гранатами.

Российский новейший 82-мм самоходный миномёт «Дрок» на шасси авиадесантируемого бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» на данный момент проходит государственные испытания, завершение которых планируется на 2022 год. Первая партия машин уже была отправлена на испытания в российской армии.

Самоходный миномёт «Дрок» предназначен для поражения живой силы, огневых средств и легкобронированной техники противника, с обеспечением высокой мобильности и защищённости расчёта. Его вооружение состоит из пулемёта калибром 7,62-мм и миномета 2С41 калибром 82-мм с боекомплектом в 40 мин. Минимальная дальность стрельбы — 100 метров, максимальная — 6000 метров, максимальная скорострельность — 12 выстрелов в минуту.

Российские бронемашины «Тайфун-К» выпускаются в двух модификациях — на базе КамАЗ-63968 и КамАЗ-63969. Машина представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем.

Единственный боевой модуль, который пока устанавливается на «Тайфун-К» — это дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник», созданный ОАО «Завод имени Дегтярева» (ЗиД, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») и оснащенный 12,7-мм пулемётом 6П49 «Корд». Его испытания были завершены в 2020 году, а оснащением этим модулем «Тайфуны» планируется начать в 2021 году.