Войти
Anna-news

Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта

602
1
0

Впервые появилась фотография макета российского 82-мм перспективного самоходного миномёта, базирующегося на защищенном автомобиле К-63968 «Тайфун-К». Первая фотография опубликована телеграмм-каналом «Милитарист».


Макет 82-мм перспективного самоходного миномёта, базирующегося на защищенном автомобиле К-63968 «Тайфун-К».
Источник: Телеграмм-канал «Милитарист»

Предполагается, что основное вооружение модуля — это 82-мм миномёт, устанавливаемый на десантный самоходный миномёт «Дрок». Модуль с миномётом немного отличается от принятого на вооружение российской армии «Дрока» отсутствием мортир с дымовыми гранатами.

Российский новейший 82-мм самоходный миномёт «Дрок» на шасси авиадесантируемого бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» на данный момент проходит государственные испытания, завершение которых планируется на 2022 год. Первая партия машин уже была отправлена на испытания в российской армии.

Самоходный миномёт «Дрок» предназначен для поражения живой силы, огневых средств и легкобронированной техники противника, с обеспечением высокой мобильности и защищённости расчёта. Его вооружение состоит из пулемёта калибром 7,62-мм и миномета 2С41 калибром 82-мм с боекомплектом в 40 мин. Минимальная дальность стрельбы — 100 метров, максимальная — 6000 метров, максимальная скорострельность — 12 выстрелов в минуту.

Российские бронемашины «Тайфун-К» выпускаются в двух модификациях — на базе КамАЗ-63968 и КамАЗ-63969. Машина представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем.

Единственный боевой модуль, который пока устанавливается на «Тайфун-К» — это дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник», созданный ОАО «Завод имени Дегтярева» (ЗиД, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») и оснащенный 12,7-мм пулемётом 6П49 «Корд». Его испытания были завершены в 2020 году, а оснащением этим модулем «Тайфуны» планируется начать в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат Anna-news
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
Тайфун-ВДВ
Тайфун-К
Компании
Высокоточные комплексы
ЗиД
КАМАЗ
Ростех
Проекты
2020-й год
Тайфун
Похожие новости
20.01.2021
Достойной машине достойный пулемет – «Охотник»
20.01.2021
Боевой модуль "Охотник" для бронеавтомобилей "Тайфун" получил новый пулемет
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
1 комментарий
№1
15.12.2021 10:18
Сообщение о этой ,,первой" фотографии опоздало лет на 9. Фото появилось в 2012г! Поздравляю телеграм-канал ,,Милитарист" с его информированностью.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео