Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками

Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", строящиеся в Керчи, адаптируют для использования беспилотных вертолетов.

- УДК проекта 23900 помимо морских вертолетов будут нести и управлять определенным количеством ударных и разведывательных БПЛА вертолетного типа, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Дроны заметно расширят боевые возможности кораблей: они смогут контролировать тактическую обстановку в зоне высадки, обеспечивать огневую поддержку морского десанта, обнаруживать и при необходимости ликвидировать малозаметные суда, - отметил собеседник информагентства.

В феврале керченский судостроительный завод "Залив" приступил к формированию корпусов двух десантных кораблей. В октябре стало известно, что УДК "Митрофан Москаленко" после ввода в строй станет флагманом Черноморского флота. Для его базирования в Севастополе создадут необходимую инфраструктуру.

УДК проекта 23900 может доставить и высадить на необорудованное побережье до тысячи морских пехотинцев либо 75 единиц бронетехники. Корабль оборудован доковой камерой с четырьмя десантными катерами. "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - первые представители проекта, ввод их в строй запланирован на 2028-2029 годы.

Антон Валагин