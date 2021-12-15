Войти
Российская газета

Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками

386
0
0
Модель УДК проекта 23900
Модель УДК проекта 23900.
Источник изображения: LeAZ-1977/Wikimedia.org

Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", строящиеся в Керчи, адаптируют для использования беспилотных вертолетов.

- УДК проекта 23900 помимо морских вертолетов будут нести и управлять определенным количеством ударных и разведывательных БПЛА вертолетного типа, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Дроны заметно расширят боевые возможности кораблей: они смогут контролировать тактическую обстановку в зоне высадки, обеспечивать огневую поддержку морского десанта, обнаруживать и при необходимости ликвидировать малозаметные суда, - отметил собеседник информагентства.

В феврале керченский судостроительный завод "Залив" приступил к формированию корпусов двух десантных кораблей. В октябре стало известно, что УДК "Митрофан Москаленко" после ввода в строй станет флагманом Черноморского флота. Для его базирования в Севастополе создадут необходимую инфраструктуру.

УДК проекта 23900 может доставить и высадить на необорудованное побережье до тысячи морских пехотинцев либо 75 единиц бронетехники. Корабль оборудован доковой камерой с четырьмя десантными катерами. "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - первые представители проекта, ввод их в строй запланирован на 2028-2029 годы.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Проекты
БПЛА
ЧФ
Похожие новости
15.12.2021
Источник: строящиеся в Керчи вертолетоносцы будут размещать на борту морские беспилотники
31.05.2021
«Циклон» приближается: малые ракетные корабли усилят Черноморский флот
30.11.2020
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "морские солдаты" российской армии
17.01.2020
Стратегический фарватер: Черноморский флот вышел на геополитический рубеж
27.12.2019
Главные достижения российской "оборонки" 2019 года
29.03.2019
"Каракурты" прикрылись "Панцирем". Каков экспортный потенциал новых российских корветов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 10:30
  • 198
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 15.12 10:18
  • 1
Первая фотография российского 82-мм перспективного самоходного миномёта
  • 15.12 09:31
  • 1
Первый зампред коллегии ВПК: новая программа вооружения изменит облик российской армии
  • 15.12 08:50
  • 1
«Гиена Европы» метит в сверхдержавы
  • 15.12 08:37
  • 1
Новые модификации Су-57 могут получить плоское сопло от БЛА "Охотник"
  • 15.12 08:21
  • 2
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
  • 15.12 07:29
  • 54
Извольте разоружиться
  • 15.12 05:24
  • 200
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 15.12 05:21
  • 1
Замминистра обороны Алексей Криворучко проинспектировал НАЗ им. В.П.Чкалова
  • 15.12 05:08
  • 1
МНО Румынии намерено закупить истребители F-16 из состава ВВС Норвегии
  • 15.12 05:05
  • 209
В США удивились размерам Су-75
  • 14.12 22:57
  • 6
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 14.12 19:19
  • 151
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 15:08
  • 3
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 14.12 15:02
  • 18
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео