Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось на базу в Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь, где войдет в состав Черноморского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

В августе текущего года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-Морского Флота, на нем был поднят Андреевский флаг.

"Корабль совершит переход к пункту постоянного базирования – Севастополь, он войдет в состав Черноморского флота", - сказал РИА Новости Рулев, отметив, что переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.

Ранее флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие в Балтийск, выполнили проверку материальной части судна, произвели допуск личного состава к выходу и межфлотскому переходу.

Проект 23120 разработан Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект". Длина судна около 95 метров, ширина около 22 метров, осадка около 9 метров, водоизмещение - 9,5 тысячи тонн, дальность плавания - около 5 тысяч миль, автономность - около 60 суток, экипаж - 27 человек. Во время спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек с учетом членов экипажа.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.