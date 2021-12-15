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РИА Новости

Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось на базу в Севастополь

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Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь, где войдет в состав Черноморского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

В августе текущего года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-Морского Флота, на нем был поднят Андреевский флаг.

"Корабль совершит переход к пункту постоянного базирования – Севастополь, он войдет в состав Черноморского флота", - сказал РИА Новости Рулев, отметив, что переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.

Ранее флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие в Балтийск, выполнили проверку материальной части судна, произвели допуск личного состава к выходу и межфлотскому переходу.

Проект 23120 разработан Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект". Длина судна около 95 метров, ширина около 22 метров, осадка около 9 метров, водоизмещение - 9,5 тысячи тонн, дальность плавания - около 5 тысяч миль, автономность - около 60 суток, экипаж - 27 человек. Во время спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек с учетом членов экипажа.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

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Спецсудопроект
Проекты
23120 Эльбрус
ЧФ
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