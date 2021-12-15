Ударный "Охотник" с плоским соплом впервые показали в Новосибирске

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась первая демонстрация беспилотника С-70 "Охотник" с плоским реактивным соплом. Благодаря ему радиолокационная заметность авиационного комплекса значительно уменьшилась.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиационной корпорации.

Построенный по схеме "летающее крыло" аппарат, как отметил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, обладает искусственным интеллектом, что позволяет ему маневрировать в воздухе и атаковать в автоматическом режиме. Дрон также способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

"Главная особенность нового "Охотника" - плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных. Эти решения значительно повысят возможности машины", - сказал генеральный директор ГК Ростех Сергей Чемезов.

Напомним, что первый полет тяжелого беспилотника С-70 с традиционным реактивным соплом состоялся в августе 2019 года. Затем последовали совместные полеты с истребителем пятого поколения Су-57.

Дальность полета "Охотника" составляет около шести тысяч километров, взлетная масса - 20 тонн, скорость - 900 километров в час. Аппарат оснащен радаром с фазированной антенной решеткой и нечувствительной к стелс-технологиям оптико-электронной системой обнаружения целей.

В октябре нынешнего года С-70 "Охотник" успешно выдержал боевые испытания на полигоне Ашулук, где произвел бомбардировку 500-килограммовыми бомбами.

Николай Грищенко