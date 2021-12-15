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ТАСС

В Новосибирске создали консорциум для создания приборов нового поколения для космоса

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Новосибирск
Новосибирск.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

По словам ректора Новосибирского государственного технического университета Анатолия Батаева, консорциум также будет заниматься вопросами энергетики

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Консорциум из более чем 20 организаций на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали в Новосибирске. Одной из главных его целей станет создание гибридных интегральных схем для космических аппаратов, повышающих их мощность и срок службы, сообщил журналистам ректор НГТУ Анатолий Батаев во вторник.

"Созданный консорциум нужен нам для того, чтобы объединить усилия и воспользоваться компетенциями наших коллег из других организаций, промышленных предприятий, научных институтов и вузов. Консорциум нужен не только для космонавтики и космоса, но и для авиапромышленности, это консорциум, который будет решать вопросы энергетики", - сказал ректор.

Руководитель стратегического проекта Сергей Харитонов пояснил, что одной из главных целей консорциума станет производство гибридных интегральных схем для летательных аппаратов, которые будут отличаться высокими характеристиками мощности и позволят увеличить их срок службы. Создать такую технологию можно только при партнерстве науки и производства, отметил Харитонов. Для этого на территории технологического центра НГТУ планируется создать новую производственную линейку, где можно будет создавать, проектировать и испытывать опытные образцы. Полноценные же испытания будут проводиться в Железногорске компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева".

Участники консорциума планируют выпустить по итогам стратегического проекта силовые малогабаритные энергоэффективные гибридные модули (СГМ) и энергопреобразующую аппаратуру, а также микропроцессорные системы управления (МСУ) энергопреобразующей аппаратуры. Данный проект станет одним из шагов реализации программы "Приоритет 2030", во вторую группу которой вошел НГТУ. Среди участников консорциума два НИИ, семь вузов и 14 индустриальных партнеров, включая АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", ПАО "Авиационная корпорация "Рубин", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", ООО "Модульные системы Торнадо", Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН и др.

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Компании
ИСС Решетнева
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