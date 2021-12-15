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Российская газета

Подлодка "Челябинск" может стать носителем "Цирконов"

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Атомная подводная лодка проекта 949А "Челябинск" станет носителем крылатых ракет "Оникс" и "Циркон". Работы начнутся после окончания модернизации подлодки К-132 "Иркутск" этого же типа "Антей", которая должна завершиться в 2022 году.

Об этом РИА Новости сообщил источник в судостроительной отрасли. На Дальневосточном заводе "Звезда" субмарину "Челябинск" оснастят универсальными пусковыми установками для запуска крылатых ракет. И, как добавил собеседник агентства, потенциал субмарины увеличится многократно.

"Челябинск" - атомная подводная лодка проекта 949А "Антей". Разработана конструкторским бюро морской техники "Рубин". Ее заложили в 1987 году, спустили на воду через три года. Подлодки этого типа вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Гранит". "Челябинск" входит в состав Тихоокеанского флота. Ожидает модернизации.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гранит
К-132 Иркутск
К-442 Челябинск
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Звезда ДЗ
Проекты
949А Антей
ТОФ
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