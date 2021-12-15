Батальонные тактические группы армии ЗВО оснастили коллиматорными прицелами нового поколения

ЦАМТО, 14 декабря. Батальонные тактические группы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) оснастили новейшими прицелами для стрелкового оружия 1П63 и 1П29.

Навесное оборудование поступило в рамках гособоронзаказа на вооружение мотострелковых и разведывательных подразделений армии, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Коллиматорные прицелы 1П63 предназначены для ведения стрельбы в различное время суток и используются с различными модификациями автомата Калашникова и ручными пулеметами.

В отличие от лазерных прицелов, точку прицела видит только стрелок. Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами.

Очередная партия насчитывает более 1,3 тыс. предметов комплектования вооружения.

Коллиматорный прицел 1П63 обеспечивает удобство и простоту прицеливания, что позволяет в динамическом бое, а также в условиях ограничения времени на ведение огня из неустойчивых положений при стрельбе из автоматического оружия значительно повысить эффективность стрельбы стрелкового оружия за счет сокращения времени прицеливания и ошибок наводки.

Прицеливание осуществляется по прицельному знаку. Форма и цвет прицельного знака в дневное время суток представляет собой треугольник, два горизонтальных штриха и один вертикальный штрих белого цвета, а ночью – два горизонтальных штриха и один вертикальный штрих зеленого цвета, сообщает пресс-служба Западного военного округа.