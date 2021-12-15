"Счет идет на сотни". США избавляются от самых воюющих самолетов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Истребители, беспилотники, разведчики и заправщики — в 2022-м ВВС США спишут порядка 160 боевых машин. В Пентагоне рассчитывают таким образом высвободить средства для модернизации более современных моделей. Американцы вынуждены экономить — техническое состояние их авиационного парка далеко от идеала. О том, какие самолеты разрежут на металл, — в материале РИА Новости.

Спасти штурмовик

У США больше всех в мире военных самолетов — только в ВВС числится около 5800 бортов. Поддержание этой армады в исправном состоянии — вечная головная боль Пентагона. Многим машинам уже за 30 лет: они попросту занимают места в ангарах и только требуют денег на ремонт. Технический персонал вынужден обслуживать, по сути, бесполезные самолеты.

Штурмовик ВВС США A-10 "Тандерболт" Источник изображения: © Flickr / D. Miller

Командование ВВС США регулярно пытается убедить конгресс разрешить списать устаревшую технику. Однако рачительные законодатели воспринимают это крайне болезненно. Так, военные давно хотят избавиться от 280 ударных A-10 Thunderbolt II — не позволяют. Эти дозвуковые штурмовики на вооружении с 1977-го, успели повоевать во многих вооруженных конфликтах, заслужили репутацию надежного средства поддержки пехоты. Но самым "свежим" — около 35 лет, а их задачи вполне по силам более современным машинам.

Впрочем, конгрессмены все же пошли навстречу ВВС: в 2022-м на металлолом пустят порядка 160 самолетов. В их числе 48 F-15C/DEagle — 20 процентов от общего парка, а также 47 легких F-16C/D Fighting Falcon. Истребители, многие из которых помнят еще "Бурю в пустыне", заменят на F-35 и F-15EX.

Меньше дронов

Из состава ВВС выведут четыре самолета боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS. Они относительно молоды — в строю с 1996-го, но эксплуатация слишком дорогая. Чем заменят — неясно: разработку нового летающего штаба в 2019-м приостановили.

Самые серьезные потери понесет флот стратегических разведывательных беспилотников. Из 29 дронов RQ-4 Global Hawk Block-30 спишут 20. Эти БПЛА способны патрулировать и вести разведку в течение 30 часов на высоте 18 тысяч метров на удалении до 22 тысяч километров от оператора. К слову, они регулярно наведываются к российским границам в Крыму и к линии соприкосновения в Донбассе.

Американцы интенсивно применяют RQ-4 по всему миру с 2000-х. Дроны ломаются. Да и обслуживание крайне дорогое — дешевле отправить на задание пилотируемый высотный разведчик U-2. Вероятно, функции Global Hawk передадут беспилотникам-"невидимкам" RQ-170 Sentinel.

Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos

Распилят и "птичек" покрупнее: 32 самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. Их средний возраст — 52 года. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинству "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, давно пора на свалку. С заменой тоже не так гладко: у новейшего танкера KC-46 выявили целый букет "детских болезней". На их устранение потратят 55 миллионов долларов. Пока же Пентагон отложил поставки перспективных заправщиков в армию минимум до 2024-го.

Завершают список 13 военно-транспортных C-130H Hercules. Пять из них заменят более современными C-130J Super Hercules с новыми двигателями и авионикой. У ВВС США останется еще 279 таких машин. Различные модификации "сто тридцатого" эксплуатируют с 1954-го — это самые распространенные военные транспортники в мире.

Технические проблемы

Массовое списание самолетов — прямое следствие, мягко говоря, неидеального технического состояния американской авиации. В прошлогоднем отчете Счетной палаты США на основании инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск сделали вывод, что многие машины даже не смогут подняться в воздух.

Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel Ruiz

По нормативам, минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы взлететь в любой момент. С 2011-го по 2019-й инспекторы проверили 46 типов самолетов и вертолетов — лишь три модели более-менее соответствовали требованиям.

Авиапарк 24 типов ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Счетная палата назвала такое положение дел почти катастрофическим. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других. А боеготовность 11 типов самолетов и вовсе не превышала 55 процентов.

Причем много вопросов с ремонтом техники возникает из-за острой нехватки комплектующих. В частности, для палубных F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler больше не выпускают запасных частей — их производители ушли с рынка.

Хуже всего со стратегическими бомбардировщиками B-1 Lancer. В прошлом году зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщал, что из 62 бортов боеспособны только шесть. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В итоге машины сильно износились. Недавно стало известно, что Пентагон спишет 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.