В Новосибирске выкатили первый летный образец беспилотника С-70 "Охотник" с плоским соплом

НОВОСИБИРСК, 14 дек — РИА Новости. На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Он проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством предприятия, во время которого обсудил исполнение госконтрактов. Также Криворучко проконтролировал выкатку "Охотника" и проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — заявил он.

Это первый экземпляр "Охотника", оснащенного плоским реактивным соплом, — теперь у комплекса сниженная радиолокационная заметность.

Замминистра отметил, что производство "Охотника" требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, его невозможно собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные беспилотники.

По словам Криворучко, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

"В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги", — добавил он.

С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду на то, что к 2022 году работа по "Охотнику" будет завершена и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на поставку в Вооруженные силы.