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Илон Маск начнет перерабатывать углекислый газ для создания ракетного топлива

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Илон Маск. Фото: Pool / Reuters
Илон Маск. Фото: Pool / Reuters.

Илон Маск рассказал о переработке углекислого газа в ракетное топливо для полетов на Марс

Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск рассказал о запуске программы по выводу углекислого газа (CO2) из атмосферы для создания ракетного топлива. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, данной разработкой займется SpaceX. Маск отметил, что реализация подобной программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Ранее журнал Time признал Маска «Человеком года». Редакция издания отметила, что Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании, в том числе Boeing в космической гонке. Журнал также обратил внимание на заинтересованность предпринимателя в вопросах изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалют.

В 2020 году победителями в данной номинации стали сразу два человека — президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Годом ранее это звание присудили экоактивистке Грете Тунберг.

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Илон Маск
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