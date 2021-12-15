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РИА Новости

Поставки в войска и испытания вертолетов Ка-52М будут идти параллельно, сообщил источник

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Павильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставки в войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут идти параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021".

"Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру "О1", означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сейчас два Ка-52М переданы Минобороны, на них проходят испытания.

"Все, что поставило Минобороны в качестве ТЗ (технического задания - ред ), все сделано, испытания проходят успешно", - сказал источник.

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.

Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 км), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).

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Страны
Россия
Сирия
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Атака
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2020-й год
АРМИ-20XX
АФАР
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