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ТАСС

Китай успешно запустил спутник Tianlian-2-02 для передачи данных с космической станции

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Компания China Aerospace Science and Industry
Компания China Aerospace Science and Industry.
Источник изображения: en.wikipedia.org

Аппарат также будет использоваться для улучшения работы спутников дистанционного зондирования по изучению ресурсов нашей планеты

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту ретрансляционный спутник Tianlian-2-02 для более эффективной передачи данных с китайской орбитальной станции. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 00:09 по местному времени (19:09 понедельника мск) при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Он стал 401-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, этот аппарат также будет использоваться для улучшения работы спутников дистанционного зондирования по изучению ресурсов нашей планеты, находящихся на низкой или средней околоземной орбите. Кроме того, он, как утверждается, позволит повысить надежность космических запусков КНР.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР готовится поставить по числу запусков новый национальный рекорд.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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