Boeing планирует провести второй непилотируемый полёт корабля Starliner в мае 2022 года

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Стартовое окно второго испытательного непилотируемого полёта космического корабля CST-100 Starliner (OFT-2), разработанного компанией Boeing, к Международной космической станции (МКС) откроется в мае 2022 года, сообщила компания на своём сайте во вторник.

"NASA, Boeing, United Launch Alliance (ULA) и Eastern Range продолжают оценивать возможное окно для старта миссии OFT-2. В рамках стандартной процедуры по бронированию слота в графике запусков ULA в первой половине 2022 года Boeing согласился на открытие стартового окна в мае, ожидая решения о готовности космического корабля и возможности полёта к космической станции", - говорится в сообщении Boeing.

Отмечается, что возможная дата открытия стартового окна для пилотируемого тестового полёта Starliner к МКС (CFT) в данный момент находится на рассмотрении.

Также в Boeing добавили, что компания планирует изменить очередность использования служебных модулей, которые в данный момент находятся на стадии сборки для непилотируемых и пилотируемых полётов к МКС в рамках программы NASA по транспортировке экипажей к станции.

В результате перестановок в тестовой миссии без экипажа будет задействован служебный модуль, изначально планировавшийся для тестовой пилотируемой миссии к МКС. А в рамках CFT будет использован служебный модуль, назначенный для первой полноценной миссии Starliner с экипажем к станции (Starliner-1).

Главной причиной замены модулей стали продолжающиеся проверки модуля, на клапанах которого летом этого года была обнаружена коррозия.

Ранее запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить 3 августа, но из-за технических проблем за три часа до старта он был отменен. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

Boeing продолжает расследовать, что привело к закупорке 13 клапанов. Главной версией является то, что тетраоксид азота (nitrogen tetroxide - NTO) - окислитель ракетного топлива, вытекший из клапана, войдя в контакт с влагой, образовал окись азота, из-за которой возникла коррозия клапана.

По информации компании, специалисты провели обширный анализ клапанов на заводе производителе корабля и в центре космических полётов имени Маршалла NASA. В ходе анализа были исследованы образцы образовавшейся коррозии, клапаны были подвергнуты испытаниям в условиях, схожим с условиями на заводе-производителе корабля, на стартовом столе ракеты Atlas-5 и в цехе вертикальной сборки незадолго до попытки запуска в августе.

Отмечается, что специалисты применят технологии для предотвращения подобных аномалий и на служебных модулях кораблей Starliner, разрабатываемых для других миссий.

Компания Boeing разрабатывает пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки американских астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила несколько таких регулярных миссий с помощью своих кораблей Crew Dragon. В данный момент к МКС пристыкован третий космический корабль SpaceX, прибывший на станцию в начале ноября. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner должен состыковаться с МКС, в составе которой он пробудет от 5 до 10 дней, после чего вернётся обратно на Землю.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

Если второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.