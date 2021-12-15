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Анализ российской внешней политики доверят искусственному интеллекту

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.

РБК: МИД России разработает искусственный интеллект для анализа внешней политики

МИД России работает над системой, которая будет с помощью искусственного интеллекта анализировать массивы данных по вопросам внешней политики. Об этом пишет РБК.

Спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин рассказал изданию, что в следующем году планируется разработать концептуальный проект системы, а уже по результатам этого проектирования ведомство будет определяться в отношении финансирования программы. Технологическим партнером МИДа в этом проекте станет Институт системного программирования имени Иванникова (ИСП РАН).

Чиновник отказался раскрывать, что какие именно данные доверят анализировать машине. Кирюшин лишь указал, что «аналитических задач во внешнеполитической деятельности много, как и подразделений, нуждающихся в подобной системе».

13 декабря сообщалось, что специалисты Оксфордского университета организовали дискуссию между людьми и искусственным интеллектом, чтобы поговорить с ИИ о будущем отрасли. В результате машина предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: «единственный способ избежать гонки вооружений ИИ — это вообще не иметь дела с ИИ», — указала она.

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Страны
Россия
Проекты
AI
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