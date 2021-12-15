В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62

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Созданный в Нижнем Тагиле средний танк Т-62 принимал участие в десятках войн и вооруженных конфликтах. Так, в Сирии, Йемене, Ливии, Эфиопии они продолжают применяться до сих пор.

В настоящее время танк считается устаревшим, но его еще можно модернизировать, чтобы повысить тактико-технические характеристики. Например, минувшем летом в Подмосковье был показан вариант, созданный на 103-м бронетанковом ремонтном заводе. Кроме усиления передних частей башни и корпуса, теперь он получил бортовую динамическую защиту "Контакт-1" и решетчатые противокумулятивные экраны.

В прицельную систему внедрен тепловизионный прицел с дальностью видения ночью до 2000 метров.

Также возможна установка электромеханической мачты, на которой устанавливается служащая для разведки гиростабилизированная оптико-электронная система, имеющая несколько каналов: телевизионный, два тепловизионных и лазерный дальномер.

Танк вооружен 115-мм пушкой и 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Масса - 40500 кг. Экипаж - 4 человека.

Фото Виталия Кузьмина