Состав ВМС США сократится на пять ракетных крейсеров

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - ВМС США выведут из своего боевого состава пять ракетных крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, в рамках оптимизации сил и сокращения расходов на их поддержание, следует из данных решений Конгресса по финансированию флота.

По имеющимся данным, в рамках предложения ВМС США будут списаны отслужившие свое крейсеры, построенные в 80-90 годах прошлого века.

Первоначально ВМС США предлагали вывести из боевого состава семь кораблей этого класса и заменить их на новые эсминцы и фрегаты. Однако Конгресс утвердил списание только пяти крейсеров.