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Интерфакс-АВН

Состав ВМС США сократится на пять ракетных крейсеров

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Ракетный крейсер USS Ticonderoga
Ракетный крейсер USS Ticonderoga.
Источник изображения: thedrive.com

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - ВМС США выведут из своего боевого состава пять ракетных крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, в рамках оптимизации сил и сокращения расходов на их поддержание, следует из данных решений Конгресса по финансированию флота.

По имеющимся данным, в рамках предложения ВМС США будут списаны отслужившие свое крейсеры, построенные в 80-90 годах прошлого века.

Первоначально ВМС США предлагали вывести из боевого состава семь кораблей этого класса и заменить их на новые эсминцы и фрегаты. Однако Конгресс утвердил списание только пяти крейсеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ticonderoga
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