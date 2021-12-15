Охота за субмариной

Результаты черноморцев на зачетно-тактическом учении

Краснознаменное соединение кораблей охраны водного района успешно вступило в новый учебный год. А завершающим мероприятием боевой подготовки стало зачетно-тактическое учение (ЗТУ).

Дуэль с невидимым противником

Для молодого командира МПК «Суздалец» Михаила Зорина это ЗТУ стало серьезным экзаменом, поскольку на его борту находились руководитель учений – командир бригады ОВР капитан 1-го ранга Владимир Коробков вместе с офицерами штаба, а также командир тактической группы (ТГ) противолодочников капитан 2-го ранга Андрей Шалыгин, выступавший в роли командира корабельной поисково-ударной группы (КПУГ).

Именно с МПК «Суздалец» шло управление учением и противоборство с опытным подводным противником. Его роль выполняла подводная лодка «Великий Новгород» под командованием капитана 2-го ранга Александра Александрова. На ее борту находился командир дивизиона подводных лодок капитан 2-го ранга Константин Табачный – первый командир серии новейших подлодок проекта 636.3, имеющий самый богатый опыт управления уникальными субмаринами. Именно ему выпала честь первому в ВМФ России осваивать отечественный проект 636.3. Победить такого противника нелегко.

“Совместное маневрирование и поиск ПЛ экипажами малых противолодочных кораблей осуществлялось во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ и самолетом-амфибией Бе-12”

Капитан 2-го ранга Андрей Шалыгин прошел должность заместителя командира ТГ и не один год успешно командовал морским тральщиком «Иван Голубец». За его плечами боевая служба в Средиземном море, качественно отработанные задачи в родном Черном море. Он сумел быстро изучить противолодочные корабли, их возможности, тактику применения противолодочных сил.

На борту МПК «Суздалец» с первых же минут выхода в море в боевую работу активно включились офицеры штаба бригады ОВР флагманский РТС капитан 3-го ранга Сергей Князев, а затем, когда дело дошло до применения противолодочного оружия, и флагманский БЧ-3 капитан-лейтенант Сергей Селезнев.

Когда корабль прибыл в назначенный район, начался поиск подводного противника. За пульт гидроакустической станции МПК «Суздалец» сел старшина команды гидроакустиков мичман Алексей Шелест. За его плечами 18 лет службы, начинал контрактником. Матчасть и своих подчиненных знает, как свои пять пальцев.

Томительно идут минуты поиска. Слышно, как уходят посылы гидролокатора в черноморские глубины. Но возвращаются пока ни с чем. Рубка гидроакустиков постоянно на связи с ходовым мостиком корабля. На ГКП чувствуется, как растет напряжение. Постоянно идет обмен информацией между кораблями КПУГ и противолодочной авиацией, которая работает в интересах кораблей.

«Предлагаю изменить район поиска», – докладывает командир корабельной поисково-ударной группы руководителю учений и на карте показывает, где, по его мнению, может находиться подводный противник.

Оценив все полученные данные, комбриг посчитал такое решение обоснованным. Корабль меняет курс, идет в новый район.

Противолодочный корабль упорно ощупывает черноморские глубины, меняет галсы, режимы работы станции, ведет обмен информацией с авиаторами, МПК «Ейск». И вот на краю экрана гидроакустической станции МПК «Суздалец» появляется отметка, наушники гидроакустика приносят долгожданный сигнал. Локатор доносит информацию от отраженного целью сигнала.

Враг под нами

«Предполагаю контакт с подводной лодкой, – докладывает старшина команды гидроакустиков мичман Алексей Шелест, – пеленг… дистанция...» «Классифицировать контакт», – приказывает командир корабля.

Очевидно, подводники почувствовали, что обнаружены, и тут же отметка цели начинает уходить с экрана. Подводники стараются оторваться от преследования. Меняют глубину, курс. Мичман Алексей Шелест выдает необходимые данные, держит цель.

На МПК «Ейск» также следует информация об обнаруженной цели. Субмарину нужно взять «в клещи», не упустить, не дать уйти от преследования. Начинается настоящая охота.

Четко работает связка гидроакустик-штурман-ГКП-КПУГ. Вся информация анализируется, идет согласование действий экипажей противолодочных кораблей. На МПК «Суздалец» готовится противолодочное оружие. Вводятся необходимые данные для стрельбы РБУ. И вот с реактивно-бомбометной установки к цели устремляются глубинные бомбы. Четко сработала «дальняя рука» противолодочников. Следом к удару по подлодке «противника» готовятся торпедисты. МПК «Суздалец» выполняет двухторпедный залп.

«Обе торпеды навелись на цель», – с гордостью за своих подчиненных говорит командир «Суздальца» капитан-лейтенант Михаил Зорин. Старшина команды торпедистов старший мичман Вагиф Касумов и его подчиненные сработали на пять баллов.

vpk-news.ru

«Это далеко не первое учение противолодочных сил флота с подводниками, – сказал начальник штаба Крымской ВМБ капитан 1-го ранга Олег Пешкуров. – Напомню, что в летнем периоде обучения экипажи малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Ейск» проводили учение по поиску и обнаружению субмарины условного противника. Оно прошло в морских полигонах в акватории Черного моря в рамках совместных учений кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз. Роль условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Великий Новгород». В ходе учения отрабатывались тактические приемы по непрерывному преследованию подводной лодки и ее уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами. Совместное маневрирование и поиск ПЛ экипажами малых противолодочных кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ и противолодочным самолетом-амфибией Бе-12 из состава подразделений морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По словам Пешкурова, используя современные методы поиска и обнаружения подводных лодок, а также применив нестандартные подходы взаимодействия с морской авиацией, экипажи МПК обнаружили и идентифицировали подлодку «противника», после чего в ходе слежения и преследования ПЛ была условно уничтожена глубинными бомбами.

Тогда в совместных учениях принимало участие порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ. В этот раз был несколько иной формат учения и КПУГ другого состава. Здесь основная нагрузка легла на МПК «Суздалец». И его экипаж вполне успешно справился с поставленными задачами.

После завершения ЗТУ я побывал на МПК «Суздалец», пообщался с его экипажем и обратил внимание, что на корабле прошла серьезная ротация. Командиры боевых частей – молодые офицеры, недавние выпускники военно-морских вузов. С сентября 2021 года командиром стал капитан-лейтенант Михаил Зорин, который еще лейтенантом, командиром БЧ-3 начал свою офицерскую службу на МПК «Суздалец». Он окончил Высшие офицерские классы, стал дивизионным специалистом, затем помощником командира и сегодня командует самой плавающей единицей тактической группы противолодочных кораблей.

«Но должность помощника командира корабля пока вакантна, – говорит Зорин, – ее временно исполняет командир БЧ-4-7 старший лейтенант Константин Гроза. Все остальные командиры боевых частей лейтенанты. Так что экипаж у нас вполне молодежный. Причем у офицеров есть перспектива роста. Под стать им и мичманы: Александр Кукуруза, который буквально сроднился с нашим кораблем, отдав ему больше двух десятков лет, Анатолий Потапенко. Благодаря их опыту и стараниям далеко не новый корабль бегает, как молодой, матчасть исправна».

Добавим, что за минувший учебный год МПК «Суздалец», не выходя в дальнюю морскую зону, уже наплавал 1758 миль.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года