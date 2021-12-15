«Снежный дракон» в Арктике

Ледокольная программа Поднебесной непрерывно развивается

Безопасность Северного морского пути, учитывая тлеющие вооруженные конфликты в непосредственной близости от Суэца (Эритрея, Йемен, Иран), обеспечена не столько возможностью сопровождения грузов конвоями, сколько отсутствием горячих точек в принципе на всем протяжении следования судов. Вот почему к Северному морскому пути, продолжительность навигации на котором ныне увеличилась вдвое и составляет четыре месяца, все активнее присматриваются китайцы.

Китай прописывается в Арктике

Когда новый глава Госдепа США Энтони Блинкен приглашал своего китайского коллегу Ван И на Аляску, то опрометчиво полагал, что ледяная встреча способна растопить лед американо-китайских отношений. В итоге выяснилось, что Китай знает о ледяных торосах ничуть не меньше и не собирается исполнять чужие песни.

Мартовский скандал 2021 года в Анкоридже на Аляске, где китайский министр иностранных дел жестко осадил государственного секретаря США за его неприемлемый менторский и поучительный тон в отношении КНР, обнажил непримиримые противоречия Китая и США.

А ведь американцы изначально пытались наладить мосты, сепаратно настроив Китай против России. Не случайно для встречи на столь высоком уровне была выбрана именно Аляска. Ведь не секрет, что Китай активизировал свои усилия по освоению Арктического региона. И Госдеп прощупывал Китай на предмет объединения усилий против России в вопросах свободы судоходства.

“Китай наращивает свой ледокольный флот, чтобы не прибегать к услугам ледокольного флота России, осуществляя крупнотоннажные перевозки по Северному морскому пути. Пекин также планировал приобрести или взять в аренду для наблюдательных полетов над Арктикой авиабазу в финской Лапландии”

Предпосылки заинтересованности Китая в сепаратной сделке с Вашингтоном, казалось бы, очевидно вырисовывались и вселяли Госдепу США уверенность в успехе. Во-первых, Китай наращивает свой ледокольный флот, чтобы не прибегать к услугам ледокольного флота России, осуществляя крупнотоннажные перевозки по Северному морскому пути. Во-вторых, китайский исследовательский институт, естественно, с подачи официального Пекина планировал приобрести или взять в аренду для наблюдательных полетов над Арктикой авиабазу в финской Лапландии.

Проект хоть и был заблокирован финскими вооруженными силами из-за близости к объекту стратегически важного полигона, но сам факт готовности Китая выложить 40 миллионов евро за небольшую базу со взлетно-посадочной полосой в городе Кемиярви весьма интересен. КНР предполагала использовать для изучения Арктики свои тяжелые реактивные самолеты. Это подразумевало удлинение взлетно-посадочной полосы.

То есть впоследствии Национально-освободительная армия Китая (НОАК) теоретически могла иметь собственный военный аэродром хоть и в нейтральной стране, но политически тяготеющей к НАТО и предоставляющей свои ВМБ и аэродромы военным структурам Североатлантического блока.

Так же нужно учесть, что база в Кемиярви находится в 100 километрах от границы с Россией. Примечательно, но китайцы, предлагая финнам сделку, заявили, что заинтересованы в полетах не только вокруг полюса, но и над Северо-Восточным проходом (так иногда называют Северный морской путь), который в нашем законодательстве обозначен исключительно как исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике.

Аляска не Чукотка

Однако на Аляске все пошло не так. Американцы вели себя слишком нагло. И Ван И громогласно заявил, что Вашингтон нарушает протокол. Похоже, Китай не видит в американцах надежного партнера в Арктике. И после фиаско в Анкоридже решает идти своим путем.

Вашингтон при этом не успокаивается. Виртуальная ноябрьская встреча президента США Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина – тому подтверждение.

Складывается впечатление, что США прощупывают слабые места в стратегическом альянсе Москвы и Пекина, пытаясь если не разрушить его антиамериканский фундамент, то хотя бы выхолостить, превратив лишь в ситуативный тактический союз. Ну а после зарождения недоверия между Москвой и Пекином и охлаждения отношений можно действовать наверняка.

Более чем 3-часовой виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина был не первой попыткой склонить Пекин к сепаратной дружбе против России. Аргументов у Вашингтона море: это и доминанта России в Арктике, отказ Москвы интернационализировать свою национальную транспортную артерию – Северный морской путь, и военные поставки России в Индию – сопернику Китая в регионе.

Драконы в снегу

Глядя на арктические амбиции Китая, стоит отдельно упомянуть о ледокольной программе Поднебесной. 10 сентября 2018 года Китайская ассоциация судовладельцев сообщила о спуске на воду первого ледокола собственного производства, нареченного Xuelong 2 («Снежный дракон»). До этого у КНР было лишь одно судно ледового класса Xuelong («Сюэлун»), построенное на Украине в 1993 году на Херсонском судостроительном заводе. Оно было куплено в 1994-м Китаем за бесценок, как и недостроенный на Украине тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», ставший впоследствии авианосцем «Ляонин».

Китайцы построили собственное ледокольное судно на судоверфи Jiangnan, расположенной на острове Чансинь в Шанхае, за рекордные два года. Тут нужно отметить, что положительную роль сыграла кооперация с финнами – ледокол Snow Dragon 2 стоимостью 153 миллиона долларов был разработан при содействии финской Aker Arctic. Китайские конструкторы Морского НИИ уже проектируют ледокол следующего поколения, который сможет ломать лед толщиной около трех метров и выдерживать температуру до минус 45 градусов.

Длина корпуса Xuelong-2 – 122,5 метра, ширина – 22,3 метра (первое ледокольное судно Китая, построенное в Херсоне, имело длину 166,4 м, ширина – 22,9 м). Водоизмещение второго «Снежного дракона» – 13 990 тонн (водоизмещение первого – 21 тыс. т).

Новый корабль имеет возможность преодоления льда толщиной 1,5 метра при движении как носом, так и кормой (первый «Снежный дракон» фрезерует лед толщиной 80 см). Автономность плавания Xuelong-2 составляет 60 суток. Экипаж – 90 человек. Двигательная система – дизель-электрическая с двумя 16-цилиндровыми и двумя 12-цилиндровыми двигателями. Скорость в открытой воде – до 15 узлов. Скорость при колке льда – три узла. Корабль оснащен современным оборудованием для океанографической съемки и мониторинга, позволяющим проводить исследования по полярному ледовому покрытию, атмосферным параметрам и экологическим условиям, морского дна и биологических ресурсов.

Есть ли холод в Хулудао

Китай не оставляет усилий и по строительству патрульных ледоколов для нужд НОАК – в декабре 2015 года ВМФ Китая заказал головной корабль нового класса ледоколов типа 272 Hai Bing 722, а в марте 2016-го – Hai Bing 723.

Предполагается, что оба военных ледокола войдут в состав Северного флота Китая для патрулирования Бохайского моря и охраны портов и атомной подводной верфи в Хулудао.

Однако зачем в Хулудао ледоколы, не совсем понятно. Там вовсе нет льда. Скорее всего такие заявления делаются для отвода глаз. Корабли ледового класса Китай планирует использовать именно в Арктике. Он серьезно заинтересован в присутствии в регионе, и это желание Пекина связано не только с транспортировкой грузов в Европу, но и с разработкой месторождений углеводородов на арктическом шельфе.

Описывая китайскую ледокольную программу, нельзя не вспомнить, что первым китайским судном, совершившим поход по Северному морскому пути из китайского Циндао в Исландию, стал ледокол Xue Long.

В 2012 году китайскому научному судну удалось пройти по северо-восточному маршруту 2894 морские мили. Масштабная китайская экспедиция в Арктику длилась 90 дней. На борту ледокола находились 120 человек.

Стоит отметить, что в наиболее труднопроходимых льдах поддержку китайскому судну оказывал наш атомный ледокол «Вайгач».

Китайский ледокол имеет в своей летописи героическую веху – спасение российского судна «Академик Шокальский», принадлежащего Дальневосточному научно-исследовательскому гидрометеорологическому институту. В декабре 2013 года наше судно было заблокировано льдом в Антарктике.

Получив от него сигнал бедствия, ледокол Xue Long принял участие в спасательной операции, пробив проход к застрявшему во льдах российскому судну и приблизившись к нему на расстояние 20 километров. Большая толщина льдов не позволила китайскому ледоколу пробить путь к терпящему бедствие «Академику Шокальскому» полностью. Через пять дней после начала спасательной операции было принято решение провести эвакуацию людей с помощью корабельного вертолета с ледокола Xue Long.

Ледовый шелковый путь

Второй «Снежный дракон» «Сюэлун-2» укрепил позиции Китая в продвижении стратегии Ледового шелкового пути. Но Китай не останавливается на достигнутом, понимая, что существенно уступает России в возможностях ледокольного флота.

Вот почему КНР планирует заложить в течение ближайших двух лет третьего «Снежного дракона». Речь идет об атомоходе мощностью до 50 мегаватт (два реактора). Тендер на строительство был размещен на сайте китайской национальной атомной корпорации CNNC два с половиной года назад. Заказчиком выступило совместное предприятие, созданное CNNP и Shanghai Electric – Maritime Nuclear Power Development .

Предполагается, что по водоизмещению он превзойдет и первого, и второго «Снежного дракона»: 33 тысячи тонн, длина – 152 метра, скорость – 11,5 узла. Третий «Снежный дракон» будет целиком ориентирован на работу в Арктике.

Невзирая на дороговизну проекта, Китай не скупится. Он надеется окупить расходы на строительство третьего «Снежного дракона» сторицей, не сомневаясь, что он обеспечит логистику для экспорта и импорта в Европу по Северному морскому пути без привлечения российских атомоходов, что существенно сократит расходы Пекина. У Пекина есть и еще один план – Новый шелковый путь – логистическая ветка в обход России, в которой «Снежному дракону 3» уготована роль проводника.

Однако от проекта «Ледовый шелковый путь» или «Полярный шелковый путь» Китай не отказывается. Инфраструктура и проверенный фарватер исключает большинство рисков, которые могут ожидать крупнотоннажные китайские суда на неизвестных маршрутах. И так как интенсивное судоходство по Северному морскому пути не за горами, очевидно, что порты по маршруту следования с сервисным обслуживанием, логистическими хабами и железнодорожными магистралями перевесят пустынные, необорудованные участки. И ожидания России совпадут с китайской выгодой.

Китай уже присматривается к пяти портам на арктическом шельфе России, где он планирует основать опорные точки (Мурманск, Сабетта, Архангельск, Тикси и Уэлен). Стоимость фрахта судов – перевозчиков грузов через Ледовый шелковый путь по сравнению с традиционным маршрутом через Суэц для Китая существенно ниже (на 27,7%). Наличие своих ледоколов класса «Снежного дракона 3» позволит Китаю при отправке караванов не зависеть от Росатомфлота, что также не будет бить по карману. В любом случае сам факт развития ледокольной программы КНР говорит о том, что Китай в Арктику верит. А в случае интенсивного грузооборота Россия в любом случае внакладе не останется.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года