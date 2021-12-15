«МиГ» на продажу

Затянувшееся пике авиапрома

Торги по продаже земельных участков территории АО «РСК «МиГ» общей площадью 57,7 гектара и 134 объектов недвижимости в районе Ленинградского проспекта, у станции метро «Динамо» в форме открытого аукциона по отчуждению имущества и земли назначались на 6 декабря 2021 года. Чем они закончились, пока неизвестно. Но вот какое будущее впереди просматривается у знаменитой корпорации, создающей лучшие в мире истребители.

В качестве справки сообщим, что на территории «МиГа» можно построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом заявил партнер Colliers International Владимир Сергунин. Уже сейчас в этом районе достаточно плотная конкурентная среда: квартиры здесь предлагаются в ЖК «Прайм-Парк», «ВТБ Арена Парк», «Царская Площадка», ЖК «Суббота» и других. Естественно, жилье продается по заоблачным ценам, что, собственно говоря, и является движущим мотивом чиновников и коммерсантов. Главное – выгода. А вопросы безопасности страны остаются за бортом этой сделки.

Стартовая цена территории бывшего предприятия «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» составляет 40 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow в Дубае. «Оценочная цена была 35,5 миллиарда рублей. По просьбе потенциальных инвесторов мы провели ряд мероприятий, которые сделали участок еще привлекательнее, повысив его стоимость до 40 миллиардов», – сказал Чемезов.

“На территории «МиГа» можно построить более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом заявил партнер Colliers International Владимир Сергунин”

Судя по всему, подобная идея вынашивалась давно. Желание получить немалые средства от продажи земли в центре Москвы, видимо, и стало движущим мотивом объединения двух самолетостроительных корпораций. Напомним, в 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестали существовать как самостоятельные юридические лица. При этом все руководящие полномочия РСК «МиГ» передаются компании «Сухой», управление которой принадлежат ОАК (в штате ОАК числятся около 20 тысяч сотрудников), входящей в госкорпорацию «Ростех». Они стали единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве на Ходынском поле.

В подчинение новому центру также перешли компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Одновременно руководством ОАК объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе Центра самолетостроения также на Ходынском поле. Но там будут лишь управляющие конторы. А само производство, естественно, – за пределами Москвы. Объединение корпораций под одну крышу лишает их конкуренции – главной движущей силы самолетостроения.

Вместе с тем руководитель ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь расценивает предстоящее слияние важным событием для отечественной авиации. Он отмечает, что такая реорганизация даст мощный толчок российскому авиастроению. «Мощный толчок», только в какую сторону? В сторону дальнейшего разрушения наших отечественных школ самолетостроения или в сторону создания хорошей конкурентной среды между конструкторскими школами!?

Чемезов сообщил, что почти все крупные девелоперы выражают желание участвовать в конкурсе. А деньги от продажи пойдут на программу финансового оздоровления ОАК. Но проконтролировать это будет, понятное дело, довольно сложно.

Напомним, что в октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31 процента акций ОАК. Долги корпорации перед банками на тот момент составляли порядка 530 миллиардов рублей, как отмечал в своем интервью индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков. В июле 2019 года Чемезов сообщил главе государства о необходимости докапитализировать компанию на 300 миллиардов рублей и получил одобрение Путина. Еще часть долгов реструктурировали на длительный срок примерно на 15 лет под два процента годовых.

Сейчас как такового необслуживаемого долга у нас уже нет, сказал Чемезов на полях Dubai Airshow. Мы фактически закрыли все критичные долги. «Все сегодняшние кредиты, которые есть, обслуживаются в рабочем порядке. Около 250 миллиардов рублей», – заключил глава Ростеха. Если, конечно, закрыть глаза на то, что только на обслуживание долгов ОАК уходит около 80 миллионов рублей в день. Все это, на наш взгляд, говорит о том, что крутое пике нашего авиапрома, в которое он вошел много лет назад, увы, продолжается. А подобная реструктуризация – путешествие с неизвестным концом и большим риском потерять навсегда конструкторские школы знаменитых КБ. Что касается военных и позиции Министерства обороны, то их мнением, видимо, как всегда в таких случаях, не поинтересовались.

От редакции. В последний момент Ростех отменил конкурс на продажу земельных участков территории самолетостроительной корпорации РСК «МиГ». Земли и объекты недвижимости самолетостроительной корпорации РСК «МиГ» решили выкупить власти города Москвы за 35 миллиардов рублей.

Игорь Семенченко, генерал-майор авиации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года