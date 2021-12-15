Рособоронэкспорту на заметку

На Ближневосточном рынке вооружений раскладывается новый пасьянс

Ближневосточный регион всегда был важнейшей рыночной нишей для российского оборонного комплекса. Как сообщил в ходе салона «Дубай Эйршоу-2021» генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, на этот регион приходится порядка 30 процентов от имеющегося портфеля заказов, суммарный объем которого превышает сегодня 52 миллиарда долларов. Однако появление в 2021 году на этом рынке Израиля может преподнести ведущим игрокам на мировом рынке вооружений ряд сюрпризов. И вряд ли эти сюрпризы станут приятными для главных экспортеров продукции военного назначения, включая Россию.

За два года со времени предыдущего авиасалона «Дубай Эйршоу-2019» в мировой политике многое изменилось. Для Ближневосточного региона эти глобальные изменения связаны прежде всего с подписанием в 2020 году «Авраамовских соглашений» о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Они послужили началом установления дипломатических отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и были одобрены как Саудовской Аравией, так и другими монархиями государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Впервые в истории израильские компании оборонно-промышленного комплекса получили возможность представлять и продвигать свою продукцию в Ближневосточный регион, чем сполна воспользовались сначала в феврале на салоне вооружений «Айдекс-2021» (IDEX 2021) в Абу-Даби, а затем и на «Дубай Эйршоу-2021» (Dubai Airshow 2021) с 14 по 18 ноября.

Десять израильских компаний приняли участие в выставке этого года. Среди них были и крупнейшие игроки оборонной отрасли, в том числе «Исраэль Аэроспейс Индастриз» (Israel Aerospace Industries – IAI), «Рафаэль» (Rafael), «Элбит системз» (Elbit Systems), а также ряд других.

“Впервые в истории израильские компании оборонно-промышленного комплекса получили возможность представлять и продвигать свою продукцию в Ближневосточный регион”

Израильскую экспозицию цементировало присутствие Управления международного оборонного сотрудничества «СИБАТ» (SIBAT) Министерства обороны Израиля, которое отвечает за военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами и экспорт израильских вооружений. Все работало по принципу «одного окна». В случае заинтересованности в приобретении какой-либо израильской ПВН не нужно было ходить далеко для дальнейших переговоров, поскольку шале «СИБАТ» находилось в центре экспозиции.

Если проанализировать представленный израильтянами спектр продвигаемой на Ближний Восток экспортной ПВН, то по большинству наименований она совпадает с той продукцией, которую предлагает странам региона АО «Рособоронэкспорт». Это авиационные, ракетные и космические системы, системы ПВО, авиационные средства поражения, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы, радиолокационные станции, самолеты специального назначения, средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, системы командования, управления и связи, компьютерная техника, оптико-электронные системы, системы наблюдения и разведки, технического обслуживания и ремонта, а также другое оборудование. Вся эта высокотехнологичная продукция весьма конкурентоспособна и, как показывает ситуация на индийском и других рынках, смогла в определенных областях потеснить российскую ПВН.

Участие Израиля в «Дубай Эйршоу-2021» можно рассматривать как историческое событие, которое полностью или частично откроет рынок ОАЭ для израильских производителей оборонной продукции. Более того, в перспективе Израиль может поддержать вероятную поставку Эмиратам ряда современных вооружений, например многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2» (Lightning II).

По данным «СИБАТ», Израиль продал в 2020 году ПВН на 8,3 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше показателя 2019-го и является вторым объемом военного экспорта в истории государства. В управлении указали, что основную долю военного экспорта Израиля в 2020 году составили радары и средства РЭБ (16%), боеприпасы и вооружения (16%), самолеты и авионика (13%), системы наблюдения и оптоэлектроника (13%), управляемые и неуправляемые ракеты и системы ПВО (10%), пусковые установки и дистанционно-управляемые боевые модули (8%), беспилотные летательные аппараты (БЛА) и барражирующие боеприпасы (6%), системы разведки, информационные системы и кибертехнологии (5%), военные автомобили и бронетранспортеры (3%), услуги и другое (2%).

Фото: Николай Новичков

Примерно 44 процента израильского оборонного экспорта в 2020 году было направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 30 процентов – в страны Европы, 20 процентов – в Северную Америку, 4 процента – в Африку и 2 процента – в Латинскую Америку. Пока Ближний Восток не фигурирует среди географических регионов экспорта израильской ПВН, но это не означает, что он не появится в ближайшей перспективе.

«Компания IAI рада налаживанию и расширению сотрудничества с партнерами из ОАЭ и другими местными поставщиками оборонной продукции, а также использует «Авраамовские соглашения» для расширения совместных разработок и производства систем, которые будут удовлетворять потребностям наших эмиратских клиентов и придадут им дополнительную ценность, когда они столкнутся с проблемами, создаваемыми современным театром военных действий и миром авиации, – говорится в заявлении компании о своем присутствии на дубайском салоне. – IAI рассматривает ОАЭ как стратегического партнера, и наше сотрудничество поможет построить более безопасный и сильный Ближний Восток».

По словам старшего вице-президента IAI по маркетингу Голана Хавера, компания приняла участие в выставке, чтобы найти новых партнеров, укрепить сотрудничество, а также реализовать новые деловые начинания.

«Мы стремимся установить сотрудничество, основанное на наших инновационных технологиях, и в то же время идея состоит в том, чтобы найти взаимные интересы между двумя странами. Как я понял, обе страны разделяют одни и те же тенденции в отношении продвижения новых технологий и обе страны поддерживают платформы стартапов с точки зрения инноваций, универсальности, креативности. Это представляет собой отличную возможность для IAI найти новые формы сотрудничества на благо двух стран», – заявил Хавер в ходе салона.

vpk-news.ru

И это не просто заявление, а констатация тех реальных действий, которые реализуются израильской стороной спустя всего год после подписания «Авраамовских соглашений». При этом стоит отметить, что по ряду направлений израильско-эмиратское военно-техническое сотрудничество строится не просто по схеме «продавец-покупатель» или «заказчик-поставщик», а предполагает совместную разработку высокотехнологичных военных систем. В частности, израильская компания «Рафаэль» в рамках оперативно созданных совместных предприятий начала работу с эмиратской стороной над технологиями искусственного интеллекта, компьютерными вычислениями в облачных средах, созданием баз данных большого объема. Создание израильско-эмиратского СП по искусственному интеллекту было официально согласовано в апреле 2021 года.

Как заявил на салоне исполнительный вице-президент по авиационным системам и системам командования, управления, связи, вычислительной техники и сбора информации C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) компании «Рафаэль Эдванст Дифенс Системз» (Rafael Advanced Defense Systems) Юваль Миллер, ОАЭ и Израиль имеют некоторые важные общие позиции и проблемы.

«За последний год мы обсуждали многие вопросы с нашими партнерами из ОАЭ и пришли к выводу: у нас много схожих и общих оперативных задач, обусловленных тем, что мы находимся и работаем в одном регионе, а иногда даже имеем одного и того же противника. И мы разделяем один и тот же подход к оперативным задачам», – заявил он.

На салоне в Дубае компания представила свои бортовые датчики, радиостанции, новое поколение своей системы видеонаблюдения «РессеЛайт» (RecceLite), а также космические датчики. Дочерняя компания «Рафаэль» – «Аэронотикс» продемонстрировала недорогие беспилотные летательные аппараты (БЛА) с новой бортовой аппаратурой и перспективную систему связи. По словам Миллера, новые БЛА способны выполнять непрерывные операции наблюдения на большой территории с применением встроенной технологии искусственного интеллекта.

На стенде «Аэронотикс» был, в частности, представлен новый БЛА «Орбитер-4» (Orbiter-4), являющийся дальнейшим развитием семейства беспилотных аппаратов этого типа, успешно применявшихся в 2020 году Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Еще одна крупная израильская оборонная компания – «Элбит Системз» (Elbit Systems) объявила 14 ноября о создании новой дочерней фирмы в ОАЭ под названием «Элбит Системз Эмирейтс» (Elbit Systems Emirates). Эта фирма, как было сказано в пресс-релизе, ориентирована на развитие долгосрочного сотрудничества с вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, будет контролировать адаптацию технических решений к оперативным потребностям конечных пользователей и руководить передачей технологий локальным партнерам.

Как заявил исполнительный вице-президент «Элбит Системз» по международному маркетингу и развитию бизнеса Ран Крил, «Авраамовские соглашения» обеспечивают прочную основу для делового сотрудничества в регионе. По его словам, ОАЭ и другие страны региона являются важными новыми рынками для компании «Элбит», а имеющийся в наличии научно-технический задел позволит эффективно обеспечить потребности государств Персидского залива.

По мере роста требований к локализации производства и офсетным программам со стороны стран Персидского залива израильским компаниям будет трудно вести бизнес в регионе без частичной передачи своей интеллектуальной собственности, технологий или организации рабочих мест.

В отличие от гражданского сектора продвижение военной техники, вероятно, будет идти более медленными темпами. Быстрый успех в этом направлении могут принести те разработки, которые уже приняты на вооружение израильской армии и которые достаточно легко интегрировать в эмиратскую технику, в частности системы активной защиты бронетехники и оптоэлектроника. Не стоит также забывать о том, что некоторые израильские компании имеют прочные позиции на рынке США, что может сыграть положительную роль в продвижении их разработок на ближневосточный рынок. Например, компания «Элбит системз» имеет неплохие позиции в США, что позволяет осуществлять продажу готовой израильской ПВН в рамках американской программы продажи военной техники зарубежным государствам.

Израильская компания «ЮВижн» (UVision Air Ltd.), например, представила на салоне семейство своих барражирующих разведывательно-ударных боеприпасов «Хироу» (Hero) крестообразной аэродинамической схемы. Сравнительно недавно эта компания подписала контракт с Корпусом морской пехоты США на поставку барражирующих высокоточных ударных боеприпасов «Хироу-120» (Hero-120), запускаемых с бронетехники.

«Хироу-120» представляет собой модульную, адаптируемую под требования заказчика систему барражирующего оружия, которая может оснащаться различными боевыми частями, а также разведывательной аппаратурой. С помощью этих барражирующих боеприпасов можно наносить точечные удары по укрепленным целям на средней дальности с минимальным сопутствующим ущербом. Время полета «Хироу-120» превышает один час, дальность полета составляет 40 километров. Этот боеприпас обладает низким уровнем акустических, визуальных и тепловых демаскирующих признаков, может применяться круглосуточно, вести разведку в реальном времени и осуществлять высокоточную атаку обнаруженной цели. Надо полагать, что после принятия этого боеприпаса на вооружение Корпуса морской пехоты США компания «ЮВижн» получила весомые аргументы в переговорах со своими потенциальными заказчиками из региона Персидского залива.

Вполне очевидно, что для налаживания двусторонних отношений в оборонно-промышленном секторе израильским компаниям потребуется некоторое время, прежде чем удастся добиться существенного уровня передачи технологий. По мнению израильской стороны, которая весьма щепетильна в отношении доступа к интернет-протоколам и интерфейсам, обеспечивающим сопряжение боевых систем, многое будет зависеть от каждого конкретного случая. Что же касается других технологий, то израильская сторона готова их передавать Эмиратам. При этом если в некоторых областях эмиратская сторона хотела бы получить готовые решения, то в других ориентируется на совместную разработку и формирование требуемых компетенций.

Естественно, что все эти вопросы будут решаться по мере углубления двусторонних отношений, но можно не сомневаться в том, что израильская сторона предпримет все необходимое, чтобы адаптировать свои широкие возможности к требованиям Эмиратов.

Николай Новичков, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года