Кузнецы стратегического паритета

В 2021 году во Владимирской армии заступает на боевое дежурство полк, вооруженный новым ракетным комплексом «Ярс»

17 декабря 2021 года в Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Это один из важнейших родов войск, который гарантирует нам стратегический паритет с Соединенными Штатами Америки. Он родился ровно 62 года назад (в 1959 году), когда в Советском Союзе появился новый вид войск – РВСН. Сегодня это род войск, но его значимость от этого не уменьшилась. Какие задачи решают сегодня РВСН? На этот и другие вопросы «ВПК» ответил командующий Владимирской ракетной армией генерал-майор Олег Глазунов.

– Олег Леонидович, ваше объединение зачастую первым в РВСН приступали к перевооружению на новые ракетные комплексы. Как это происходило и какие комплексы сегодня стоят на вооружении?

– Напомню, что еще 25 декабря 1997 года в Татищевском соединении на опытно-боевое дежурство заступил первый в РВСН ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Тополь-М» шахтного базирования. С ноября 2005 года начался процесс перевооружения на подвижный вариант ракетного комплекса «Тополь-М» в Тейковском соединении. При этом первый полк, вооруженный данным комплексом, заступил на боевое дежурство в декабре 2006-го.

Спустя три года в ракетных полках Тейковского соединения начался новый этап перевооружения – на ракетные комплексы пятого поколения «Ярс».

С 2011 года на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования началось перевооружение Козельской дивизии. В декабре 2021-го в составе этого соединения заступает на боевое дежурство очередной ракетный полк, вооруженный новым ракетным комплексом «Ярс». В Йошкар-Олинском соединении активный процесс перевооружения на ракетные комплексы «Ярс» начался в 2016 году.

– С перевооружением Тейковского ракетного соединения на ПГРК «Ярс» к вам стали поступать новые образцы и специальной техники: машина дистанционного разминирования «Листва», боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины инженерного обеспечения и маскировки. Как они себя проявили?

“Впервые в мировой практике автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения была переправлена с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки”

– Долгосрочное развитие войск подразумевает оснащение соединений и воинских частей новыми образцами ВВТ. Часть из них вы назвали. Они позволили повысить боеготовность соединения по обеспечению маневренных действий ракетных подразделений и воинских частей на маршрутах боевого патрулирования, а также по повышению надежности охраны и обороны полевых позиций. Для современной техники готовятся расчеты, разработана методика их обучения, личный состав включен в общий цикл боевой подготовки на общем фоне подготовки ракетного полка.

В большей степени проявила себя боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М», которая в своем комплексе разведывательных и охранных средств создает сложность проникновения диверсионно-разведывательных групп к охраняемым объектам и позволяет вести разведывательные действия как на земле, так и в воздухе. В этом году впервые в РВСН на базе Тейковского соединения проведен конкурс на лучший расчет БПДМ, в котором приняли участие команды со всех ракетных армий. По его результатам расчет Тейковского соединения признан лучшим. Что касается объединения в целом, то по итогам 2021 года приказом командующего РВСН вновь отмечены достигнутые нами высокие показатели и определено первое место среди ракетных армий.

– Одним из самых интересных учений стала переправа пусковой установки ракетного комплекса «Ярс» через глубоководные участки Оки с помощью 360-тонного парома ПП-2005М, о чем «ВПК» оперативно сообщил. А что осталось, как говорится, за кадром?

– Проведение таких учений позволяет стратегическим ракетчикам осваивать новые районы боевого патрулирования с учетом возможностей техники после перевооружения соединений на современные мобильные ракетные комплексы.

Впервые в истории современной России и мировой практики в целом автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцирующегося в Ивановской области, была переправлена с помощью 360-тонного парома двойной ширины через глубоководные и протяженные участки Оки.

Подразделения инженерных войск обеспечили переправу стартовой батареи ПГРК «Ярс». Понтонные подразделения оборудовали также наплавной мост двойной ширины грузоподъемностью 120 тонн, что позволило увеличить пропускную способность переправы и обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях. После отработки ключевого эпизода автономная пусковая установка ПГРК «Ярс», масса которой составляет около 100 тонн, также была переправлена через Оку с помощью наплавного моста. Повторю: все это позволяет нам осваивать новые районы боевого патрулирования. Ранее стартовая батарея переправлялась через другой правый приток Волги – Нерль. Использовались специальные понтонные паромы, которые перемещались со скоростью до 20 километров в час с помощью двух буксирно-моторных катеров БМК-460.

В целом в 2021 году проведено семь крупномасштабных учений с соединениями Владимирской ракетной армии. Они позволили на практике оценить оперативные и боевые возможности войск и оружия, степень готовности ракетных подразделений решать боевые задачи, отработать навыки органов военного управления.

– Овладеть в совершенстве современным высокоточным оружием невозможно без обучения на тренажерах. Были времена, когда с их поступлением в войска отмечались некоторые проблемы. А как сейчас?

– Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины. Обучающие тренажеры полностью повторяют все системы и агрегаты ракетного комплекса, а также имитируют технологические процессы, происходящие при проведении операций на аппаратуре. Все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделения.

Новейшие тренажерные комплексы обеспечивают подготовку не только дежурных смен ракетных полков, но и других подразделений, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач. Современный парк учебно-тренировочных средств представляет собой комплекс тренажеров для подготовки основных специалистов полка – боевых расчетов, специалистов связи, автоматизированных систем охраны ракетного комплекса.

Наши учебно-тренировочные системы развернуты в Тейковском, Козельском, Йошкар-Олинском и Татищевском ракетных соединениях, которые осуществляют подготовку профессионалов высокого класса. В следующем году поставка аналогичных тренажеров планируется в Бологовское ракетное соединение.

Перспективные тренажеры, которые в декабре этого года поступили в соединения и воинские части Владимирского ракетного объединения, превосходят по своей сложности и графике все предыдущие аналоги.

Соединения армии активно оснащаются тренажерами для подготовки специалистов боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М». В них реализован весь спектр возможностей данного образца, что позволяет расчетам этого типа вооружения совершенствовать свои навыки, моделируя те или иные ситуации, максимально приближенные к реальным.

Особое внимание уделяется подготовке механиков-водителей ракетного комплекса мобильного базирования. Тренажеры для их подготовки вообще уникальны. Они способны имитировать погодные и климатические условия, рельеф местности, то есть изменения в движении агрегата по полевым позициям за счет динамической системы. Механик-водитель, находящийся в кабине тренажера и управляющий «пусковой установкой», в полной мере ощущает все особенности и неровности местности, по которой движется. Кабина ракетоносца расположена на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от ситуации. При этом для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть и обеспечивают проведение занятий по единому замыслу.

– В заключение вопрос о контрактниках. Недостатка в желающих служить в РВСН не наблюдается?

– Поддержание уровня укомплектованности подчиненных соединений и воинских частей военнослужащими по контракту – одно из приоритетных направлений систематической и целенаправленной работы. Отбираем только лучших из лучших.

В 2021 году в воинские части объединения поступили на военную службу по контракту более 700 человек, 185 из них уже стали контрактниками вместо прохождения службы по призыву.

Особенно охотно молодежь идет служить в Тейковское ракетное соединение. Не только потому, что оно полностью перевооружено на новейшие мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». И даже не потому, что ежегодно по брусчатке на Красной площади проходят автономные пусковые установки именно из нашего, Тейковского ракетного… Просто есть такая профессия – Родину защищать.

Мне невольно вспоминается пример из личного опыта. Я тогда был командиром данной дивизии. Звонит мне военком: «Призывники, не дожидаясь повестки, пришли в военкомат и просят призвать их в РВСН». Представляете, 30 новобранцев выстроились в очередь, чтобы попасть в Тейковское ракетное соединение за день до начала призыва. И никто их к этому не подталкивал. Хотя еще 20 лет назад в России хватало отказников. Безусловно, это результат совместной работы с военными комиссариатами области, показатель высокого авторитета Вооруженных сил в целом у нашего народа, молодежи.

В настоящий момент укомплектованность Владимирского ракетного объединения военнослужащими по контракту составляет 99 процентов. Профессия военного очень востребована: это и престиж военной службы, и социальные гарантии, и возможность приобрести навыки, необходимые настоящему мужчине.

Все это свидетельство того, что за последние годы в Российской Федерации и Вооруженных силах произошли огромные позитивные перемены, без которых невозможно было говорить о высокой боевой готовности наших ракетных полков и соединений.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (911) за 14 декабря 2021 года