Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16

Как сообщили вооруженные силы Норвегии, 17-летняя норвежская наследная принцесса Ингрид Александер 11 декабря 2021 года совершила полет на двухместном истребителе Lockheed Martin F-16BM Fighting Falcon, входящем в состав 331-й эскадрильи 132-го авиационного крыла ВВС Норвегии на авиабазе Будё. Пилотировал истребитель находившийся в его передней кабине командующий ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд, полет занял два часа.

Норвежская наследная принцесса Ингрид Александер перед полетом в задней кабине двухместного истребителя Lockheed Martin F-16BM Fighting Falcon (бортовой номер "691", серийный номер 6L-10, код FN-K), входящего в состав 331-й эскадрильи 132-го авиационного крыла ВВС Норвегии на авиабазе Будё, 11.12.2021 (с) Torbjørn Kjosvold / вооруженные силы Норвегии

Принцесса Ингрид Александер совершила полет в связи с тем, что ввиду ее наступающего в январе 2022 года совершеннолетия она, как прямая наследница норвежского престола (следующая в линии после своего отца кронпринца Хокона), должна выбрать военную службу и вид вооруженных сил, в котором она пожелает служить. Полет на F-16 носил квалификационный характер и должен был определить возможное желание принцессы к службе в ВВС. Впрочем, ее отец наследный принц Хокон после таких же квалификационных полетов на F-16 в 1992 году выбрал службу в ВМС Норвегии. Ранее принцесса Ингрид Александер совершила посещение базы егерей сил специальных операций Норвегии в Рене, где, в частности, совершила прыжлк с парашютом с парашютной вышки.

Официально норвежская королевская семья заявляет, что пока не решено, выберет принцесса службу в вооруженных силах после окончания школы, как ее отец (наследный принц Хокон) и дед (нынешний король Норвегии Харальд V).

Принцесса Ингрид Александер совершила полет на истребителе F-16BM c бортовым номером "691" (серийный номер 6L-10; бортовой код FN-K), получившем в 2019 году историческую окраску по подобию окраски истребителей Supermarine Spitfire Mk IX, состоявших на вооружении 331-й эскадрильи в 1944 году, когда 331-я (норвежская) эскадрилья входила в состав ВВС Великобритании и принимала участие в Нормандской десантной операции союзников.

ВВС Норвегии планируют окончательно снять с вооружения все свои истребители F-16АМ/BM в конце декабря 2021 года в связи с полной заменой их истребителями пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II.

Норвежская наследная принцесса Ингрид Александер, совершившая полет в задней кабине двухместного истребителя Lockheed Martin F-16BM Fighting Falcon (бортовой номер "691", серийный номер 6L-10, код FN-K), входящего в состав 331-й эскадрильи 132-го авиационного крыла ВВС Норвегии на авиабазе Будё, 11.12.2021 (с) Torbjørn Kjosvold / вооруженные силы Норвегии