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Армия Эстонии увеличит огневую мощь за счет покупки систем залпового огня

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Эстонии планирует до 2031 года закупить ракетные установки залпового огня с высокоточными боеприпасами и увеличить численность личного состава Сил обороны.

Об этом говорится в документе, одобренном правительством республики, передает ERR.

Согласно документу, общая стоимость военной оборонной части представленного плана развития составляет более 8 миллиардов евро.

Документ под названием «План развития государственной обороны до 2031 года», одобренный правительством, предусматривает наращивание огневой мощи за счет создания подразделения ракетных установок залпового огня, а также увеличение личного состава в военное время, повышение защищенности подразделений, усиление противотанкового потенциала и расширение возможностей 2-й пехотной бригады в части стрельбы с закрытых позиций.

Оружие, аналогичное системам вооружения, которые будут приобретены для создаваемого подразделения, ранее применялось в Эстонии союзниками на учениях Swift Response 2021, Rail Gunner Rush 2021 и Sabre Strike 2016.

Также отмечается, что в структуре Сил обороны Эстонии появится подразделение установок залпового огня M270 с дальностью полета ракет до 300 км. План предусматривает увеличение численности личного состава военного времени с 24 200 до 26 700 военнослужащих.

Кроме того, в Эстонии планируют развивать систему оповещений о положении на море, возможности управления морскими операциями, а также внедрять мобильные морские радары наблюдения и возможность обмена информацией о военных действиях на море между странами Балтии. 

Для всех пехотных частей будет закуплено одноразовое противотанковое оружие средней дальности. 

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Эстония
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Военные учения
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